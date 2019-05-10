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    10.05.2019 - 18:52 |

    Sakız çiğnemek ve ağız spreyi orucu bozar mı?

    Ramazan ayında en çok merak edilen sorulardan biri de, ' Ağız kokusunu önlemek için ağız spreyi kullanmak veya sakız çiğnemek oruca zarar verir mi?' sorusu oldu. Vatandaşlar arasında merak konusu olan bazı sorular ve cevapları Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinde yerini aldı. İşte ramazan ayı ve oruçla ilgili merakla araştırılan sorulardan biri ve cevabı...

    Sakız çiğnemek ve ağız spreyi orucu bozar mı?

    Ağız kokusunu önlemek için ağız spreyi kullanmak veya sakız çiğnemek oruca zarar verir mi?

    Ağız ve burundan alınıp mideye ulaşan her şey orucu bozar. Bu itibarla, ağız kokusunu önlemek veya diş ağrısını gidermek maksadı ile ağza sıkılan sprey ve benzeri maddeler yutulur da mideye ulaşırsa orucu bozar, yutulmazsa bozmaz.

    Günümüzde üretilen sakızlarda, ağızda çözülen katkı maddeleri bulunduğundan, ne kadar dikkat edilirse edilsin bunların yutulmasından kaçınmak mümkün değildir. Bu sebeple bu tür sakız çiğnemek orucu bozar (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 395, 396). Öte yandan, hangi sakızın orucu bozmayan türden olduğu bilinemeyeceğinden oruçlu iken sakız çiğnemekten sakınılmalıdır.

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