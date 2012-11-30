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    30.11.2012 - 11:25 |

    Sarımsaklı yoğurtlu lahana dolması!

    Vitamin ve mineraller açısından zengin olan lahana, özellikle sarmasına bayıldığımız bir sebzedir. İşte sarımsaklı yoğurtlu lahana dolmasının püf noktaları!

    Sarımsaklı yoğurtlu lahana dolması!

    Lahana özellikle B, C ve E vitaminleri ile bol miktarda potasyum, kalsiyum, kükürt, demir, bakır ve magnezyum içeriri. Bu vitamin ve mineraller vücut direncini arttırır, bağışıklık sistemini güçlendirir ve pek çok rahatsızlığın iyileşmesinde etkin rol oynar.

    Lahana dolmasının püf noktası yapraklığın tazeliğinde saklıdır. Körpe yapraklar kullanılmalı, büyük damarlar kesilip çıkarılmalıdır. Bu damarları tencerenin dibine yerleştirirseniz dibinin tutmasını önleyebilirsiniz.

    Lahana dolmasının malzemelerini ince ince kıymayı unutmayın. Pişerken eridiği takdirde aromaları birbirine daha iyi nüfuz edecektir.

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