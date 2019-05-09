Şekerpare nasıl yapılır? Kolay şekerpare tarifi

Ramazan ayında oruç tutan ve misafir ağırlayanlar yemek ve tatlı tarifleri arayışında. En çok tercih edilen ve yapımı kolay olan tatlılardan biri de şekerpare. Peki, şekerpare nasıl yapılır?

ŞEKERPARE NASIL YAPILIR?

Malzemeler;

3 su bardağı un

250 gr tereyağı

2 adet yumurta

1 paket kabartma tozu

Yumurta sarısı – üzeri için

Şerbeti için;

2,5 su bardağı toz şeker

2,5 su bardağı su

3 – 4 damla limon suyu

Hazırlanışı:

Un ve oda sıcaklığındaki tereyağını elinizle hafif karıştırarak kum haline getirin.

Ardından yumurta ve kabartma tozunu koyup iyice yoğurun.

Buzdolabında 10 dakika bekletin.

Ardından ceviz büyüklüğünde bir hamur parçası alıp şekil vererek fırın kabınıza alın.

180 derecede önceden ısıtılmış fırında 25 dakika pişirin.