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    09.05.2019 - 12:01 |

    Şekerpare nasıl yapılır? Kolay şekerpare tarifi

    Ramazanda en çok tercih edilen tatlılardan birisi olan şekerpare nasıl yapılır? Misafirlerinize ikram edebileceğiniz pratik şekerpare tarifini sizler için derledik.

    Şekerpare nasıl yapılır? Kolay şekerpare tarifi

    Ramazan ayında oruç tutan ve misafir ağırlayanlar yemek ve tatlı tarifleri arayışında. En çok tercih edilen ve yapımı kolay olan tatlılardan biri de şekerpare. Peki, şekerpare nasıl yapılır?

    ŞEKERPARE NASIL YAPILIR?

    Malzemeler;
    3 su bardağı un
    250 gr tereyağı
    2 adet yumurta
    1 paket kabartma tozu
    Yumurta sarısı – üzeri için

    Şerbeti için;
    2,5 su bardağı toz şeker
    2,5 su bardağı su
    3 – 4 damla limon suyu

    Hazırlanışı:
    Un ve oda sıcaklığındaki tereyağını elinizle hafif karıştırarak kum haline getirin.
    Ardından yumurta ve kabartma tozunu koyup iyice yoğurun.
    Buzdolabında 10 dakika bekletin.
    Ardından ceviz büyüklüğünde bir hamur parçası alıp şekil vererek fırın kabınıza alın.
    180 derecede önceden ısıtılmış fırında 25 dakika pişirin.

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