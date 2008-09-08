Tavuklu Belde Pilavı

Sahrap Soysal

MALZEME LİSTESİ

• 1-1,5 kg’lik bütün tavuk

(2 adet tavuk göğüs eti de kullanabilirsiniz)

• 1 adet orta boy kuru soğan

• 2 su bardağı pilavlık pirinç

• 1 su bardağı haşlanmış nohut

(konserve nohut da kullanabilirsiniz)

• 25 gr tereyağı

(bitkisel margarin ya da Türk kahvesi fincanıyla 1 fincan zeytinyağı da kullanabilirsiniz)

• 1 çay kaşığı tuz, karabiber

• 4 su bardağı sıcak tavuk suyu



YAPILIŞI

• Tavuğu temizleyip yıkadıktan sonra büyük bir tencereye koyun. 1 adet soğanı bütün olarak tencereye ekleyip üzerine tam çıkacak kadar sıcak su ilave edin. 1 çay kaşığı tuz katıp orta ısılı ateşte, iyice yumuşayıncaya kadar pişirin.

• Yumuşayan tavuğu süzerek tencereden çıkarıp küçük parçalar halinde didikleyin. Tuz ve karabiber serpip karıştırdıktan sonra bir kenarda bekletin. (eğer tavuk göğüs eti kullanacaksanız aynı şekilde haşlayıp isterseniz dilimleyin)

• Diğer taraftan, pirinci bol tuzlu sıcak suda en az 40 dakika bekletin ve bol miktardaki suyla yıkayıp süzün.

• Yağı geniş teflon tencerede eritin. Pirinci tencereye aktarıp sürekli karıştırarak 5-6 dakika kadar kavurun. Didiklediğiniz tavuk etini ekleyip 1-2 dakika daha kavurun.

• Tavuğun haşlama suyundan 4 su bardağı kadarını (sıcak olmalı) tencereye aktarın. Tuz ve karabiberi serpip haşlanmış nohudu da (kabuklarını mutlaka soymanız gerekir) ilave ettikten sonra karıştırın.

• Tencerenin kapağını kapatıp pilavı orta ısılı ateşte, pirinç suyunu çekip göz göz oluncaya kadar pişirin.

• Pilav suyunu çekince ocağın altını kısıp pilavı kısık ateşte 4-5 dakika daha pişirdikten sonra ocaktan alın.

• Tencerenin kapağını açıp kağıt havluyla tencerenin üzerini örttükten sonra kapağını tekrar kapatın. Pilavı en az 30-40 dakika dinlendirdikten sonra hafifçe karıştırarak servise sunun.