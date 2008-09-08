Tavuklu Belde Pilavı
Ramazan sofralarınız için Sahrap Soysal'dan lezzet dolu bir yemek tarifi...
Sahrap Soysal
MALZEME LİSTESİ
• 1-1,5 kg’lik bütün tavuk
(2 adet tavuk göğüs eti de kullanabilirsiniz)
• 1 adet orta boy kuru soğan
• 2 su bardağı pilavlık pirinç
• 1 su bardağı haşlanmış nohut
(konserve nohut da kullanabilirsiniz)
• 25 gr tereyağı
(bitkisel margarin ya da Türk kahvesi fincanıyla 1 fincan zeytinyağı da kullanabilirsiniz)
• 1 çay kaşığı tuz, karabiber
• 4 su bardağı sıcak tavuk suyu
YAPILIŞI
• Tavuğu temizleyip yıkadıktan sonra büyük bir tencereye koyun. 1 adet soğanı bütün olarak tencereye ekleyip üzerine tam çıkacak kadar sıcak su ilave edin. 1 çay kaşığı tuz katıp orta ısılı ateşte, iyice yumuşayıncaya kadar pişirin.
• Yumuşayan tavuğu süzerek tencereden çıkarıp küçük parçalar halinde didikleyin. Tuz ve karabiber serpip karıştırdıktan sonra bir kenarda bekletin. (eğer tavuk göğüs eti kullanacaksanız aynı şekilde haşlayıp isterseniz dilimleyin)
• Diğer taraftan, pirinci bol tuzlu sıcak suda en az 40 dakika bekletin ve bol miktardaki suyla yıkayıp süzün.
• Yağı geniş teflon tencerede eritin. Pirinci tencereye aktarıp sürekli karıştırarak 5-6 dakika kadar kavurun. Didiklediğiniz tavuk etini ekleyip 1-2 dakika daha kavurun.
• Tavuğun haşlama suyundan 4 su bardağı kadarını (sıcak olmalı) tencereye aktarın. Tuz ve karabiberi serpip haşlanmış nohudu da (kabuklarını mutlaka soymanız gerekir) ilave ettikten sonra karıştırın.
• Tencerenin kapağını kapatıp pilavı orta ısılı ateşte, pirinç suyunu çekip göz göz oluncaya kadar pişirin.
• Pilav suyunu çekince ocağın altını kısıp pilavı kısık ateşte 4-5 dakika daha pişirdikten sonra ocaktan alın.
• Tencerenin kapağını açıp kağıt havluyla tencerenin üzerini örttükten sonra kapağını tekrar kapatın. Pilavı en az 30-40 dakika dinlendirdikten sonra hafifçe karıştırarak servise sunun.