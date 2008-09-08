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    08.09.2008 - 15:10 |

    Tavuklu Belde Pilavı

    Ramazan sofralarınız için Sahrap Soysal'dan lezzet dolu bir yemek tarifi...

    Tavuklu Belde Pilavı

    Sahrap Soysal

    MALZEME LİSTESİ
    • 1-1,5 kg’lik bütün tavuk
    (2 adet tavuk göğüs eti de kullanabilirsiniz)
    • 1 adet orta boy kuru soğan
    • 2 su bardağı pilavlık pirinç
    • 1 su bardağı haşlanmış nohut
    (konserve nohut da kullanabilirsiniz)
    • 25 gr tereyağı
    (bitkisel margarin ya da Türk kahvesi fincanıyla 1 fincan zeytinyağı da kullanabilirsiniz)
    • 1 çay kaşığı tuz, karabiber
    • 4 su bardağı sıcak tavuk suyu


    YAPILIŞI

    • Tavuğu temizleyip yıkadıktan sonra büyük bir tencereye koyun. 1 adet soğanı bütün olarak tencereye ekleyip üzerine tam çıkacak kadar sıcak su ilave edin. 1 çay kaşığı tuz katıp orta ısılı ateşte, iyice yumuşayıncaya kadar pişirin.
    • Yumuşayan tavuğu süzerek tencereden çıkarıp küçük parçalar halinde didikleyin. Tuz ve karabiber serpip karıştırdıktan sonra bir kenarda bekletin. (eğer tavuk göğüs eti kullanacaksanız aynı şekilde haşlayıp isterseniz dilimleyin)
    • Diğer taraftan, pirinci bol tuzlu sıcak suda en az 40 dakika bekletin ve bol miktardaki suyla yıkayıp süzün.
    • Yağı geniş teflon tencerede eritin. Pirinci tencereye aktarıp sürekli karıştırarak 5-6 dakika kadar kavurun. Didiklediğiniz tavuk etini ekleyip 1-2 dakika daha kavurun.
    • Tavuğun haşlama suyundan 4 su bardağı kadarını (sıcak olmalı) tencereye aktarın. Tuz ve karabiberi serpip haşlanmış nohudu da (kabuklarını mutlaka soymanız gerekir) ilave ettikten sonra karıştırın.
    • Tencerenin kapağını kapatıp pilavı orta ısılı ateşte, pirinç suyunu çekip göz göz oluncaya kadar pişirin.
    Pilav suyunu çekince ocağın altını kısıp pilavı kısık ateşte 4-5 dakika daha pişirdikten sonra ocaktan alın.
    • Tencerenin kapağını açıp kağıt havluyla tencerenin üzerini örttükten sonra kapağını tekrar kapatın. Pilavı en az 30-40 dakika dinlendirdikten sonra hafifçe karıştırarak servise sunun.

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