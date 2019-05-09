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    09.05.2019 - 10:51 |

    Vatandaşların merakla araştırdığı orucu bozan şeyler nelerdir?

    Ramazan ayı 6 Mayıs 2019 tarihinde başladı. 3 Haziran 2019 tarihinde sona erecek olan Ramazan ayında oruç tutanların merak ettiği birçok sorular ve cevapları, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sayfası üzerinde yerini aldı. Bunlardan biri Orucu bozan şeyler nelerdir? sorusu oldu. İşte merakla aranan yanıtı...

    Vatandaşların merakla araştırdığı orucu bozan şeyler nelerdir?

    Diyanet İşleri Başkanlığı, Orucu bozan şeyler nelerdir? sorusunu yanıtladı. Resmi internet sayfası üzerinden bu tür sorulara ve cevaplara yer veren Diyanet İşleri Başkanlığı, vatandaşların merakını giderdi.

    Orucu bozan şeyler nelerdir?

    Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

    Alper Kul'dan esprili paylaşımTiyatrocu Alper Kul, hayranlarını güldüren bir paylaşımda bulundu. Kendisi gibi tiyatrocu eşi Aylin Kontante'nin sesi de videoda arka planda yer aldı.
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