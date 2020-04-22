Online psikoterapi hizmetine yoğun ilgi

Korku, endişe, keder gibi insanı dibe çeken baş edilmesi zor duygularla uğraşmak psikolojik olarak sıkışıp kalmamıza, hayatımıza devam edemememize sebep olabilir. Bu tür durumlarda online psikolog ve online doktorlar tarafından sunulan proaktif çözümler, duygularımızı yansıtabilmemiz ve bunun üzerinde çalışmamızı sağlamak açısından son derece yararlı olabilir.

Özellikle Koronavirüs salgını nedeniyle günlük rutinlerimizden ve hobilerimizden giderek uzaklaştığımız bugünlerde uzman psikiyatrist ve uzman psikologlardan oluşan uzman kadrosuyla DoctorTurkey, iyi bir alternatif olabilir.

Türkiye’nin ilk online videolu sağlık sistemi

2015 yılından bu yana hastaların, sağlık profesyonellerine 7/24 ulaşabilme imkanı sunan DoctorTurkey, bu anlamda da Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyor. DoctorTurkey sunmuş olduğu özel online terapi hizmeti ile müşterilerine evinde rahat bir şekilde online bir şekilde psikiyatri ve psikologlarla imkanı sağlayarak fark yaratıyor.



DoctorTurkey, müşterilerine online psikologlar arasından seçim yaparak istediği terapistten yardım alabilmesinin sağlamasının yanı sıra ve online terapi sonrası terapistinizi değerlendirme imkanı da sunuyor. Üstelik tedavinin geleneksel terapi seanslarına göre oldukça ekonomik şartlarla sağlayarak

Araştırmalara göre online terapi daha başarılı sonuç veriyor!

Araştırmacılar, online görüşmelerdeki başarının artışını değerlendirirken, hastaların sistemlerinde olan kayıtlar sayesinde terapileri ve verilen tedavi tavsiyelerini tekrar izleyebildiklerini ve bunun da süreci zihinlerinde daha taze tutabildiklerini kaydediyorlar. Oysa gerçek hayattaki terapilerde yapılan tavsiyelerin kayıt altında olmaması sebebiyle kolay unutulduğunu göstermektedir. Yapılan araştırma sonuçlarına göre online terapi uygulanan hastalarda %57 oranında iyileşme gözlenirken, geleneksel terapi yönteminde gözlenen iyileşme oranı %42 de kaldığı gözlenmektedir.

Davranış bozuklukları, yeme bozukluğu, stresle baş etme, çiftler arası iletişim bozuklukları, aile içi sorunlar, depresyon tedavisi, panik atak tedavisi ve yaşam koçluğu sunulan danışmanlık hizmetleri olarak dikkat çekiyor.