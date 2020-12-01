Sigortacılığın start-up şirketi olacağız

30 yıldır sigorta sektörünün değişik alanlarında hizmet veren Kantürk Öztürk’ün bu tecrübelerine dayanarak bu yıl içinde kuruluşunu gerçekleştirdiği Ana Sigorta’ın hedefi sektöre farklılık getirmek. Tüm branşlarda olmayı planlayan şirket, bu yolculuğa acenteleri ile birlikte çıkmayı istiyor. Ana Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Kantürk Öztürk, şirketin kuruluş hikâyesini ve hedeflerini Sigorta Ekranı’nda Sigorta Medya Genel Yayın Yönetmeni Can Kantar’a anlattı. “Sektörde gerek zihinsel, gerek finansal olgunluğa erişebilmek ve bir anlamda sörf yapabilmek için en mükemmel dalgayı bekledik” diyerek sözlerine başlayan Öztürk, “Biz bu yolculuğa acentelerimizle birlikte çıkacağız bir gönüllülük kültürü oluşturmayı planlıyoruz bu bizim enerjimiz olacak. Ülke sigortacılığının akışı içerisinde belki biraz fazla belki biraz az ama tüm branşlarda olmayı planlıyoruz. Sigortacılık geleneksel bir meslek. Geleneksel meslekleri teknolojiyi kullanarak dönüştürme adına müthiş bir isteğim var. Ana Sigorta’nın sigortacılığın start-up şirketi olacağını düşünüyorum. Acentelerimizin aidiyet bağını güçlendireceğiz. Farklı ürünler ile yola çıkacağız” diye konuştu.

Ana Akademi’yi önemsiyoruz

Öztürk, özellikle Ana Akademi’nin kendilerinin sigortacılık anlayışı içinde önemli yer tuttuğuna dikkat çekerek, “Belki de bizim sigortacılık anlayışımızın olgunlaşmasında en önemli unsur. Ülkemizde sadece sigortacılık eğitimi veren bir üniversitenin kurulması için 15 yıldır hayal kuruyoruz. Sigorta şirketimizi kurmak için Hazine’ye 2017 yılında müracaat ettik. Akademi tarafı, sigortacılık tarafı ile birlikte büyüdü. Şu anda Şekerpınar'da içerisinde 4 bin metrekarelik genel müdürlük binası, 5 bin metrekare eğitim alanı bulunan ve toplamda 22 bin metrekarelik bir yerleşkeyi akademi için satın almış durumdayız. Bu satın alma işlemi tam da pandemi dönemin başına denk geldi. Ana Akademi’yi çok önemsiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Zarar edecek işlerin içerisinde olmayacağız

Öte yandan Öztürk, sektörde belli bir sıralamada yer almak uğruna zarar edecek işlerin içerisinde olmayacaklarını belirterek, “Arkadaşlarımın hiçbirinin aklında ‘Biz zarar edecek olsak da bu şirketi büyütelim’ şeklinde bir düşünce yok. Belki kaplumbağa hızıyla ama emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz. Pandemi döneminde sağlık sigortaları öne çıktı. Deprem oldu, DASK yoğun bir şekilde gündeme geldi. Dolu yağdığında ise dolu hasarını kapsayan ürünlerin reklamı yapıldı. Biz risk gerçekleştiğinde onun sigortasını gündeme getirmek yerine riski öngörüp, sektörümüzde bu değişimleri gerçekleştirirsek daha iyi olmaz mı? Teknolojinin ve süreçlerin bu kadar hızlı geliştiği bir dönemde yaşamımızın geçmişteki gibi devam etmesini bekleyebilir miyiz? Biz bugünden kendimizi ve şirketlerimizi geleceğe konumlandırmalıyız” yorumunu yaptı.