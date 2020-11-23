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    23.11.2020 - 11:36 |

    Sanat - Faruk Nafiz Çamlıbel

    Faruk Nafiz Çamlıbel, "sanat sanat için mi yoksa toplum için midir?" Tartışmasına kendi adına bu şiirle nokta koymuş ve sanat toplum içindir anlayışıyla şiirlerini yazmaya başlamıştır. Beş Hececilerden olan Faruk Nafiz, Anadolu’nun kültürüne ve değerlerine yönelmiştir. Şiirini oluştururken örnek alacağı unsur halk şiirinin temelleridir. İşte Faruk Nafiz Çamlıbel'in Sanat şiirinin sözleri.

    Sanat - Faruk Nafiz Çamlıbel

    Sanat şiirinin yazarı kimdir? Faruk Nafiz Çamlıbel Sanat şiiri sözleri

    SANAT

    Yalnız senin gezdiğin bahçede açmaz çiçek,
    Bizim diyarımızda bin bir baharı saklar!
    Kolumuzdan tutarak sen istersen bizi çek
    İncinir düz caddede dağda gezen ayaklar

    Sen kubbesinde ince bir mozaik ararda
    Gezersin kırk asırlık mabedin içini
    Bizi sarsar bir sülüs yazı görsek duvarda,
    Bize heyecan verir bir parça yeşil çini

    Sen raksına dalarken için titrer derinden
    Çiçekli bir sahnede bir beyaz kelebeğin
    Bizimde kalbimizi kımıldatır derinden
    Toprağa diz vuruşu dağ gibi bir zeybeğin

    Fırtınayı andıran orkestra sesleri
    Bir ürperiş getirir senin sinirlerine,
    Istırap çekenlerin acıklı nefesleri
    Bizde geçer en yanık bir musiki yerine

    Sen anlayan bir gözle süzersin uzun uzun
    Yabancı bir şehirde bir kadın heykelini,
    Biz duyarız en büyük zevkini ruhumuzun
    Görünce bir köylünün kıvrılmayan belini...

    Başka sanat bilmeyiz karşımızda dururken
    Yazılmamış bir destan gibi Anadolu’muz
    Arkadaş, biz bu yolda türküler tuttururken
    Sana uğurlar olsun... ayrılıyor yolumuz

    FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL

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