Sanat - Faruk Nafiz Çamlıbel
Faruk Nafiz Çamlıbel, "sanat sanat için mi yoksa toplum için midir?" Tartışmasına kendi adına bu şiirle nokta koymuş ve sanat toplum içindir anlayışıyla şiirlerini yazmaya başlamıştır. Beş Hececilerden olan Faruk Nafiz, Anadolu’nun kültürüne ve değerlerine yönelmiştir. Şiirini oluştururken örnek alacağı unsur halk şiirinin temelleridir. İşte Faruk Nafiz Çamlıbel'in Sanat şiirinin sözleri.
Sanat şiirinin yazarı kimdir? Faruk Nafiz Çamlıbel Sanat şiiri sözleri
SANAT
Yalnız senin gezdiğin bahçede açmaz çiçek,
Bizim diyarımızda bin bir baharı saklar!
Kolumuzdan tutarak sen istersen bizi çek
İncinir düz caddede dağda gezen ayaklar
Sen kubbesinde ince bir mozaik ararda
Gezersin kırk asırlık mabedin içini
Bizi sarsar bir sülüs yazı görsek duvarda,
Bize heyecan verir bir parça yeşil çini
Sen raksına dalarken için titrer derinden
Çiçekli bir sahnede bir beyaz kelebeğin
Bizimde kalbimizi kımıldatır derinden
Toprağa diz vuruşu dağ gibi bir zeybeğin
Fırtınayı andıran orkestra sesleri
Bir ürperiş getirir senin sinirlerine,
Istırap çekenlerin acıklı nefesleri
Bizde geçer en yanık bir musiki yerine
Sen anlayan bir gözle süzersin uzun uzun
Yabancı bir şehirde bir kadın heykelini,
Biz duyarız en büyük zevkini ruhumuzun
Görünce bir köylünün kıvrılmayan belini...
Başka sanat bilmeyiz karşımızda dururken
Yazılmamış bir destan gibi Anadolu’muz
Arkadaş, biz bu yolda türküler tuttururken
Sana uğurlar olsun... ayrılıyor yolumuz
FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL