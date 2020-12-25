‘AİHM kararına uyulması lazım’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Parti İçi Eğitim Birimi’nin 100. Yönetim Kurulu toplantısına katıldı. Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı koordinatörlüğünde gerçekleştirilen video konferans toplantısında Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:

KORKUYOR CHP’DEN: Dün Erdoğan kendi grubunda konuşma yaptı. Baştan başladı sonuna kadar CHP’yi gündemine aldı, çünkü korkuyor CHP’den. CHP toplumun her kesimine dokunmaya, her kesimin sorunlarına en sağlıklı çözümleri üreten bir parti olduğu gerçeğini Türkiye’nin önüne koymaya başladı.

BU KADAR CAHİL BİR İNSAN GÖRMEDİM: Uyuşturucu gelirleri kara para malum, yani konusu suç teşkil eden gelirlere kara para diyoruz, bunların vergilendirilmesi gerektiğini söyledim. Erdoğan ‘uyuşturucu ticareti yapan organ ticareti yapan adamdan vergi alacaksın’ diyor. Hayatımda bu kadar cahil bir insan görmedim. Söylemek istediğim şu; insan kaçakçılığı yapan, organ kaçakçılığı yapan, uyuşturucu kaçakçılığı yapan insanlar gelirlerini yurt dışındaki vergi cennetlerinde toplarlar. Çünkü bilirler ki o parayı buradaki bankaya yatırırsan MASAK görür, beyler bu parayı nereden sağladın diye soru sorar. Vergi cennetlerine yatırdığı zaman da bu soru sorulmaz. Çocuğun altına bez alırken vergi ödüyoruz, otobüse binerken vergi ödüyoruz ama dünyanın uyuşturucusunu kaçırıp MAN Adası’nda tutan ve o parayı Türkiye’ye getiren adam beş kuruş dahi vergi ödemiyor.

HANGİ KARARA UYACAĞIZ: AİHM bir karar verir, bu karara herkesin uyması lazım. Selahattin Demirtaş’la ilgili AİHM karar verdi. Dün yaptığı konuşma, efendim ben o karara uymam. “O karara uymayacağız.” Kimsin sen yahu... Burası Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurduğu bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devleti’dir, sana pabuç bırakmaz. Anayasa Mahkemesi kararlarına uymayacaksınız, alt mahkeme de Anayasa Mahkemesi kararlarına uymayacak, AİHM kararlarına uymayacağız, hangi kararlara uyacağız? Erdoğan’ın talimat verip kendi düşüncesi dolayısıyla arzu ettiği kararı çıkan mahkemenin kararına uyulacak. Ve burada biz devlete saygıyı bekleyeceğiz. Hayır böyle bir olay olmaz.

CHP yönetimi vekilleri uyardı

CHP’nin Haftalık Bilgilendirme Raporu’nda vekillere ‘konuşulmaması gerekenler, dikkat edilmesi gereken konular’ başlığında uyarıda bulunuldu. Raporda “Kutlama mesajlarının dışında dini konulara girilmemeli. Siyasilerin din konuşmasının dini siyasete alet etmek olduğu vurgusu yapılabilir. Camiye, kışlaya ve okullara siyaset sokulmamalı” denildi. Raporda parti içi konuların medya önünde tartışılmaması gerektiği belirtildi.