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30.06.2020 - 17:59 | | milliyet.com.tr

AK Partili Muş'tan sert tepki: İkiyüzlüsünüz, riyakarsınız!

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'ın dün gece dünyaya gelen bebekleri için çirkin paylaşımlarda bulunanlar hakkında sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

AK Partili Muş'tan sert tepki: İkiyüzlüsünüz, riyakarsınız!

Muş'un yapmış olduğu açıklama şöyle;

Haysiyetsiz, alçak bir twitter tetikçisi, Sayın Bakanımız Berat Albayrak’ın ailesine yönelik ahlaksız bir paylaşımda bulunmuş.

Bu şerefsiz, yargıya hesap verecek elbette!

Bu alçaklara sessiz kalıp çifte standartlı davranan CHP'ye sesleniyorum: İkiyüzlüsünüz, riyakarsınız!

AK Partili Muştan sert tepki: İkiyüzlüsünüz, riyakarsınız

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