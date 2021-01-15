Bahçeli’den Cumhur İttifakı’nın bozulacağı iddialarına yanıt: Pire için yorganı ateşe vermem

Bahçeli, dün sosyal medyadan “Ne ibret verici bir gerçektir ki, kırk alim bir delille ikna olur da, bir cahil kırk delille ikna olamaz” diyerek Cumhur İttifakı’nın bozulacağını iddia edenlerin boş hayal kurduğunu savundu. Televizyonlardaki tartışma programlarında yalan yanlış ve yozlaşmış değerlendirmeler yapıldığını dile getiren Bahçeli, “İzlerken, kirli ve kişiliksiz senaryoların nasıl tedavüle alındığına teessüfle tanık oluyorum. Biz okurken utanıyoruz, onlar yazarken utanmıyor” diye yazdı. Bahçeli, şunları kaydetti:



“Alayına bakınca gıybet ve dedikodunun ete kemiğe bürünmüş halini gördüm. Meğer Türkiye’de neler oluyormuş! Hele hele MHP’nin hiç haberimiz olmayan ne stratejileri ve siyaset önermeleri devredeymiş! Maşallah bizi bizden daha iyi biliyorlar! Atıyorlar, tutuyorlar, ama sürekli ters köşeye yatıyorlar. Sipariş üzerine görüş bildiren zavallılar ışık mı saçtıklarını zannediyorlar? Halbuki Hz. Mevlana’nın dediği gibi, ışık saçmak için önce yanmak lazımdır. Gerçi insan yanar kul olur, odun yanar kül olur. Sönmüş ve silinmiş akıllarıyla, yandıklarını sananlar ancak küle dönerler.”



Görüşümüz berrak



Bahçeli, HDP’nin kapatılması konusunda MHP’nin duruşunu, “HDP’nin kapatılmasıyla ilgili görüşümüz berraktır ve öncelikle bir hukuk meselesidir. İnanıyorum ki, hukuk kendi mecrasında en makul ve milli vicdana muvafık çözüm yolunu bulacak ve adalet tesis edilecektir. MHP’ye düşen bir sorumluluk olursa da gereği seve seve yapılacaktır” sözleriyle tekrarladı.



‘Görüşmelerinden rahatsız değilim’



Bahçeli, Erdoğan’ın yaptığı görüşmelere de vurgu yaparak şunları kaydetti: “Net olarak açıklıyorum, neye mal olursa olsun Cumhur İttifakı sonuna kadar yaşayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın Cumhur İttifakı’nın zeminini genişletmek amacıyla yaptığı veya yapacağı temas ve ziyaretlerden rahatsız olmamız söz konusu değildir. Hatta bu temas ve ziyaretlerin ittifakımızın güçlenmesine hizmet edeceğinden dolayı desteğimiz tamdır. Pire için yorganı ateşe vermem. Karanlık emel sahipleri boşu boşuna çırpınmasın, boş yere hayal kurmasın. Cumhur İttifakı’nı bozmayı hiçbir şart altında aklımın köşesinden geçirmem.”