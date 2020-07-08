‘Baroları parçalamak bölücülük projesidir’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis grubu toplantısında yaptığı konuşmada, şu mesajları verdi:CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis grubu toplantısında yaptığı konuşmada, şu mesajları verdi:

YEDİĞİNİZ İNSAN ETİ: Sakarya Hendek’te büyük acı yaşadık. Fişek fabrikasında 7 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu fabrikanın sicili temiz değil. 11 yılda 4 ayrı patlama oluyor. İnsanlar hayatlarını kaybediyorlar fakat fabrikanın sahibi nereden güç alıyorsa fabrikasını hiçbir önlem almadan yeniden açıyor. MÜSİAD’ın Sakarya temsilcisi, akşam ziyafet veriliyor. Bir de utanmadan paylaşıyorlar sosyal medyada. Daha cesetler defnedilmedi. Sizin yediğiniz yemek değil, yediğiniz insan eti. Adım gibi eminim iktidar olayı kapatmak isteyecek. Erdoğan’ın patlamadan sonra ilk aradığı kişi, fabrikanın patronu. ‘Nasıl olsa Sakarya’da oyum yüksek. Zaten bunlar bana oy verirler’ diyor. Ama bu sefer öyle değil. Bu sefer Sakaryalı sahip çıkmasa bile, o 7 kişiye de, orada çalışan işçilere de biz sahip çıkacağız. Söz veriyorum... İlk gelen raporlarda hiç bir güvenlik tedbirine uyulmadığını görüyoruz. İçişleri Bakanı diyor ki; ‘Üç ay önce inceleme yaptık, eksiği yok’. Peki bunlar ne? Ortada bir kaza yok, ortada bir cinayet var.



İTİBARI BOZAN SİZSİNİZ: Yılmaz Özdil... Baro başkanlarının parlamentoya alınmaması üzerine yazı yazdı. TBMM Başkanlığı, Özdil hakkında suç duyurusunda bulunuyor. ‘TBMM’yi alenen aşağılama, hakaret’ iddiasıyla... Meclis Başkanı’na sormak isterim; Meclis’in itibarı konusunda bu kadar duyarlıysan, 500 bin lira rüşveti alan kimdir onu merak ettin mi? Milletvekilleri rüşvetin tanığıyken bir şey yapılmadığını bilmiyor musun? Meclis’in itibarını bozan sizsiniz.



TÜRKİYE’YE İHANETTİR: Baroları parçalamak, çoklu baro maskesi altında yapılan hareket, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne ihanettir ve bir bölücülük projesidir. Paralel devlet olmaz. Paralel baro da olmaz. Adalet Bakanı’nın görüşü alınmadı. Eğer sesini çıkarmıyorsan sen gerçek Adalet Bakanı değilsin. Etnik kimlik, inanç üzerinden barolar... Bunlar emperyal güçlerin talimatlarının gereğini yapıyor. Yani Erdoğan, Büyük Ortadoğu Projesi’nin eş başkanlığını yapmaya devam ediyor.



Fotoğraf: Mustafa İstemi