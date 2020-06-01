Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Güney Kıbrıs'ta camiye yönelik saldırıyı lanetledi

Oktay, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kıbrıs Rum kesiminde, Limasol'de bulunan asırlık Köprülü Camisi'ne yapılan saldırıyı şiddetle lanetliyorum. Rum yönetimini bu saldırılar karşısında artık samimiyetle tavır almaya, bu alçak saldırının faillerini bir an önce bulup cezalandırmaya davet ediyorum. Türkiye olarak her türlü şiddet eyleminin karşısında durmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.