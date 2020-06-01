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01.06.2020 - 21:13 | | AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Güney Kıbrıs'ta camiye yönelik saldırıyı lanetledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY), Limasol kentinde bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'ne molotof kokteyliyle gerçekleştirilen saldırıyı lanetledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Güney Kıbrıs'ta camiye yönelik saldırıyı lanetledi

Oktay, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kıbrıs Rum kesiminde, Limasol'de bulunan asırlık Köprülü Camisi'ne yapılan saldırıyı şiddetle lanetliyorum. Rum yönetimini bu saldırılar karşısında artık samimiyetle tavır almaya, bu alçak saldırının faillerini bir an önce bulup cezalandırmaya davet ediyorum. Türkiye olarak her türlü şiddet eyleminin karşısında durmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu ( 1 Haziran 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüs'te son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 827 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 164 bin 769, can kaybı 4 bin 563 oldu. Son 24 saatte 974 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 128 bin 947 oldu.
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