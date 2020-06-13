Genel Merkez’de corona paniği

Koronavirüs salgınından çıkış süreci kapsamındaki normalleşme adımlarına CHP de uydu. Genel Merkez personeli 1 Haziran itibarıyla normal düzende çalışmaya geçti. Ancak Genel Merkez’e ziyaretçi yasağına devam kararı alındı. Bu sürede Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal’ın Genel Merkez’deki sekreteri A.Ç.’nin eşinde koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine A.Ç.’ye de test yapıldı, sonucu “negatif” çıktı. Test sonrasında A.Ç., birkaç gün daha çalışmaya devam etti. Ancak A.Ç.’nin önceki gün yapılan ikinci testinin sonucu “pozitif” çıktı. Bu sonuç Genel Merkez’i alarma geçirdi. A.Ç.’nin temas kurduğu tüm personel dün itibarıyla 14 günlük izolasyon süreci için evlerine gönderildi. Sekreter A.Ç.’nin eşinin, testi pozitif çıkmadan önce, ziyaretçi yasağına rağmen Genel Merkez’e geldiği, yemekhanede yemek yediği ve bazı kişilerle görüştüğü öğrenildi.



Sarıbal’ın durumu



Sarıbal’ın bu olaydan bağımsız olarak birkaç gün önce test yaptırdığı ve sonucun “negatif” çıktığı öğrenildi. Bursa’daki evinde olan Sarıbal’ın, hastalık belirtilerini göstermediği, buna rağmen doktora gittiği ve yeni test yapılması istendiği öğrenildi. Ancak iki test arasında geçmesi gereken süre gözetilerek yeni testin pazartesi günü yapılacağı bildirildi. Sarıbal’ın odası, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun makamının bir alt katı olan 11. katta bulunuyor. Sekreter A.Ç.’nin bu sürede 12. kata hiç çıkmadığı ifade edilse de, Sarıbal’ın Kılıçdaroğlu ile görüştüğü belirtiliyor.