Kapalı Maraş kısmen sivil halka açıldı

Gazi Mağusa’da 46 yıldır askeri yasak bölge statüsünde olan Kapalı Maraş’ın, kamuya ait olan Demokrasi Caddesi ile sahil kısmının bir bölümü sivillere açıldı. KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Kapalı Maraş’ın bir kısmının belirli kurallarla 09.00-17.00 saatleri arasında halkın yaya ziyaretine açıldığını duyurdu. Duyuruda can ve mal güvenliği için ikazlara uyulması, güvenlik şeritleri dışına çıkılmaması istendi. Dr. Fazıl Küçük Stadyumu yakınında açılan kapıdan KKTC vatandaşları saat 12.00’den itibaren Kapalı Maraş’a geçmeye başladı.

Tatar da gezdi

KKTC’de önünümüzdeki pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle seçim yasakları uygulandığı için Kapalı Maraş’ın açılması törensiz gerçekleşti. Tarihi kararı salı günü Ankara’da açıklayan Başbakan Ersin Tatar da saat 16.00 sıralarında Kapalı Maraş’a gelerek açılan bölgeyi gezdi. Tatar seçim yasakları nedeniyle herhangi bir açıklama yapmadan bölgeden ayrıldı. Komutanlığın açıklamasında kullanıma açılan iki caddede ve sahilde fotoğraf çekmenin drone hariç serbest olacağı belirtilirken, denize girilecek alanın da Astsubay Orduevi ile Golden Sands Otel arasındaki 1 kilometrelik sahilde olacağı aktarıldı.

BMGK bugün kararı görüşecek

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), bugün Kapalı Maraş’ın sahil şeridinin halka açma kararını kapalı oturumda ele alacak. Toplantının yerel saat ile 15.00’da yapılması bekleniyor.

‘KKTC ekonomisinin can damarı olacak’

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Doğu Akdeniz’in incisi Maraş’ın Ada’da hem barış ve refahın simgesi hem de KKTC ekonomisinin can damarı olacağına inancım tamdır” mesajı verdi. Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında da Kapalı Maraş’ın bir bölümünün halkın ziyaretine açıldığı belirtilerek “Sembolik anlamı büyük olan ve 46 yıllık hasreti bitiren bu adım, KKTC’ye ve orada yaşayan kardeşlerimize hayırlı olsun” denildi. -ANKARA AA