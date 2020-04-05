‘Kapalıdan açığa’ kapsamı genişledi

İnfaz paketi dün sabaha karşı TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi. Müzakerelerin 18,5 saat sürdüğü komisyonda, önergeler yoluyla pakette önemli değişikler yapıldı. Kapalı cezaevinden açık cezaevine geçişin kolaylaştırılmasını da içeren bu değişikliklerle, ilk etapta 90 bin olarak açıklanan paketten yararlanacak hükümlü sayısı 130 bine yükseldi. TBMM Genel Kurulu’nda Salı günü görüşmelerine başlanacak paketin önümüzdeki hafta yasalaştırılması planlanıyor.



Adalet Komisyonu’nda son dakika önergeleriyle pakete önemli rötuşlar yapıldı. Kabul edilen bir önergeyle “Uluslararası Standart Süreli Yayın Numarası(ISSN) ve Uluslararası Standart Kitap numarası(ISBN) almayan süreli ve süresiz yayınların cezaevlerine alınmaması” düzenlemesi tekliften çıkarılırken, bir diğer önergeyle de “özel hayat ve özel hayatın gizliliğine ilişkin suçlardan süreli hapis cezasına mahkum olanlar hakkında üçte ikilik koşullu salıverme oranı” aynen korundu. Buna göre söz konusu suçları işleyenlerin cezası yarı oranında indirilmeyecek. Denetimli serbestlik uygulamasından yararlananların, herhangi basit bir kavgada hakkında kamu davası açılması nedeniyle açık cezaevine geri gönderilmesi hükmü de esnetildi. Bu tip durumlarda infaz kurumuna gönderme kararını veren infaz hakimine taktir yetkisi tanındı. Teklifin kaçakçıların yakalanan malların değerinin iki katını ödeyerek cezadan kurtulmalarını öngören maddesindeki değişiklikle de, kanun yolu incelemesinde bulunan dosyalardan lehe değerlendirme yapılması gereken dosyalar hakkında bozma kararı verilmesi sağlandı. Teklifte açık cezaevindeki mahkumlara korona izni öngören maddede değişiklik yapıldı. Salgının devam etmesi halinde Adalet Bakanlığı’nın her defasında 2 ay olmak üzere izin süresini iki kez uzatma yetkisi üçe çıkarıldı. Böylece izin süresi 8 aya kadar uzatılabilecek.



Açığa çıkma



Teklife, kapalı cezaevlerinde bulunan iyi halli bazı mahkumların açık cezaevlerine gönderilebilmesine olanak tanıyan düzenleme de önergeyle eklendi. Buna göre; milli savunmaya, devlet sırlarına, devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, casusluk, terör ve örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar hariç olmak üzere toplam hapis cezası 10 yıldan az olanlardan 1 ayını, 10 yıl ve daha fazla olanlardan ise 3 ayını kapalı ceza infaz kurumunda geçirenlerden, iyi halli hükümlülerden, açık ceza infaz kurumlarına ayrılmalarına 1 yıl veya daha az süre kalanlar, açık ceza infaz kurumlarına gönderilebilecek. Konuya ilişkin Milliyet’in sorularını yanıtlayan AK Parti kurmayları, mevcut uygulamada kapalı cezaevinde yatanların cezalarının yüzde 10’nu yattıktan sonra iyi hal başta olmak üzere belli kriterleri taşımaları halinde açık cezaevlerine işaret ederek, şu bilgiyi verdiler: “Yeni düzenlemeyle açığa geçmek için kapalı cezaevinde yatılması gereken süre daha da kısalıyor. Örneğin; toplam cezası 10 yıl olan bir mahkum mevcut durumda kapalı cezaevinde 1 yıl yattıktan sonra açığa alınabiliyor. Yeni düzenleme ile kapalıda 1 ay yattığı takdirde, iyi hali de dikkate alınarak açığa çıkarılabilecek. Toplam cezası 10 yılın üstünde olan örneğin 20 yıl cezası bulunan bir mahkum da, kapalı cezaevinde 2 yıl yatması gerekirken yeni durumda 3 ay yatarak iyi hal ve diğer şartları taşımak kaydıyla açık cezaevine geçebilecek.”



31 Aralık’a kadar



Kovid-19 salgını nedeniyle açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlüler ve diğer denetimli serbestlik tedbirinden yararlanan hükümlüler, 31 Mayıs 2020’ye kadar izinli sayılacak. Kapalıdan açığa karma kapsamının genişlemesinde, cezaevlerinin rahatlatılması kadar, açık cezaevlerinde bakılması gereken on binlerce tavuk, keçi gibi hayvanların bulunması ve zeytinlikler, bağlar gibi üretime dönük diğer işlerin etkili olduğu öğrenildi.



40 bini geri dönecek



AK Partili kurmaylarının aktardığına göre, son haliyle 130 bine yakın mahkumun paketten yararlanması öngörülüyor. Koşullu salıvermeden 50 binin üzerinde, açık cezaevinden ise 75 bin civarında mahkumun yararlanacağı dikkate alınıyor. Açıktaki mahkumlara verilen korona izni sonrasında kaç mahkumun geriye döneceği konusu da inceleniyor. Açığa çıktıktan sonra infaz süresi dolanlar veya denetimli serbestlik hakkı kazananlar da dikkat alındığında Aralık 2020’de 40 bin civarında mahkumun açık cezaevine geri döneceği hesaplanıyor.