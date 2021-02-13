Mahir Ünal'dan kendisine yönelik 'saldırı' iddiasına ilişkin paylaşım

Ünal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"'Bakalım sırada ne var?' diye sormuştum. Sırada 'çiftçi, Mahir Ünal’a saldırdı' yalanı varmış. Yalanlarınızda boğulacaksınız. Bu yalanlarınızın ve nefretinizin zehirlediği her zihin ve kalp için sadece üzülüyorum. Organize kötülüğünüzle ise sonuna kadar savaşacağız."