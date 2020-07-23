Örsan Öymen’i andık

Bodrum’da 1987’de yaşamını yitiren Öymen için düzenlenen anmaya ağabeyi Altan Öymen, kızı Yasemin, oğlu Örsan Kunter Öymen, Milliyet Gazetesi yazarı Tunca Bengin ve dostları katıldı. Okunan duanın ardından konuşan ağabey Altan Öymen, “Çok duygulandım. Milliyet gazetesine çok teşekkür ederim. Çok uzun süreler orada yazdı. Politika Kazanı diye bir sütunu vardı. Hâlâ bugün bile eski koleksiyonları karıştırdığım zaman ne kadar güzel yazdığını görürüm” diye konuştu.

Örsan Kunter Öymen ise babasının örnek bir gazeteci ve insan olduğunu belirterek, şunları kaydetti: “Örsan Öymen, 1970-1980’li yıllarda Türkiye’de gazeteciliğe damgasını vurmuş yazarlarımızdan biriydi. Özellikle araştırmacı gazetecilik alanındaki çalışmaları hem Türkiye’de hem dünyada yankı uyandırmıştı. Her zaman kamuoyu ve halkın çıkarlarını gözeterek mücadele etmiş, önemli gazeteci, yazarımızdı.”

Kızı Yasemin Öymen ise babasını şu sözlerle anlattı: “Burada senede bir gün bir araya geliyoruz ama biz aslında onu her gün anıyoruz. Türkiye’nin bugünkü siyasi durumuna bakacak olursak her gün anıyorum ve arıyorum. Bedri Koraman, Uğur Mumcu arkadaşlarıydı. Gazeteciydi ve hepsi işini çok iyi yapıyordu ve bugün öyle insanlara çok ihtiyaç var.”