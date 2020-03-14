14.03.2020 - 16:37 |
Son dakika... Bakan Turhan'dan corona virüs açıklaması!
Gelen son dakika haberine göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, corona virüs vakalarıyla ilgili olarak, "Halkımızın sağlığı için önlemler aldık" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Çekirgeler birçok ülkeyi istila ettiDünya korona ile mücadele ederken, Afrika ülkeleri de çekirge sürüleri tarafından işgal edildi. Bir günde 150 km gidebilen çekirgeler günde 35 bin kişiye yetecek gıdayı tüketiyor. Peki hangi ülkeler risk grubunda ?Birleşmiş Milletler, Doğu Afrika ülkelerindeki çiftçilerin hayatını aylardır kabusa çeviren çöl çekirgesi sürülerinin yeniden etkisini artırabileceğini duyurdu. BM Gıda ve Tarım Örgütü, yayımladığı durum raporunda, Kenya, Somali ve Etiyopya’da durumun kritik olduğuna ve yeni çekirge sürülerin oluşmaya başladığına dikkati çekti.