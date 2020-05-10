‘Türkiye AB’ye güç katacaktır’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Mayıs Avrupa Günü için mesaj yayımladı. Erdoğan, 9 Mayıs’ın AB fikrine hayat veren Schuman Deklarasyonu’nun kabul edilmesinin 70. yıl dönümü olduğunu belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı: “Schuman Deklarasyonu’nun ardındaki düşünceler, tüm dünyayı yıkan bir savaşın ardından Avrupa’nın küllerinden yeniden doğmasını, ülkelerin farklılıklarını ve düşmanlıklarını bir kenara bırakarak barış, güvenlik, kalkınma ve refah için bir araya gelmesini sağlamıştı. Bugün yine yıkıcı bir felaket ile karşı karşıyayız. Bu kez ortak düşmanımız, hiçbir sınır tanımayan, sadece sağlığımızı değil, refahımızı, sosyal düzenimizi ve insani bağlarımızı tehdit eden bir virüs. Bu, gözle görülmeyen küçük düşman bize, son dönemde unutma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığımız, popülist politikalara ve kısa dönem ulusal çıkarlara feda etmeye hazır hale geldiğimiz ‘birlik olma’nın, birlik içinde güçlü olmanın anlamını tekrar hatırlatmıştır.” Erdoğan, şunları ifade etti:

‘Aynı gemideyiz’

“Şimdiye kadar ülkemize pek çok konuda ayrımcı ve dışlayıcı tutum takınan AB’nin, artık hepimizin aynı gemide olduğunu anladığını umuyorum. Salgın döneminde pek çok AB üyesi ülkenin ülkemizden yardım talebinde bulunduğu, ülkemizin sağlık sistemi ve aldığı önlemler ile pek çok AB üye ve aday ülkesine örnek olabilecek düzeyde bulunduğu görülmüştür. AB üyeliğine aday, müzakere eden, AB ile gümrük birliği içinde olan, AB’nin en önemli ticaret ve yatırım ortaklarından Türkiye’nin, Birliğin salgın süresince ve salgın sonrası dönemde alacağı tüm önlemlere ve çalışmalara katılması AB’yi ancak daha güçlü kılacaktır. Dönem her alanda güçlerimizi birleştirme dönemidir. Türkiye olarak, müzakere sürecinde karşılaştığımız tüm zorluklara rağmen stratejik hedef gördüğümüz AB’ye tam üyeliğe ulaşmakta kararlıyız.”

Erdoğan’a yayınladığı yazılı açıklamayla teşekkür eden AB Türkiye Delegasyonu, “Ekselansları Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın, AB Günü mesajını aldık. Sayın Cumhurbaşkanı, iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederiz” ifadesini kullandı.

ERDOĞAN'DAN ANNELER GÜNÜ MESAJI

Erdoğan, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında şunları kaydetti: “Gelecek nesillerin yetiştirilmesinde en büyük sorumluluğu üstlenen, fedakarlığın ve sınırsız sevginin timsali, en kıymetli sığınağımız, ilk öğretmenimiz annelerimizin, Anneler Günü’nü tebrik ediyorum. Annelerimizin, ihtiyaçlarının ve beklentilerinin karşılanması, mutlu ve huzurlu olmaları, hayat şartlarının iyileştirilmesi hususunda yılmadan çalışmayı sürdüreceğiz.”

Erdoğan hastane inşaatlarını inceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı’nda yapımı devam eden hastanelerde incelemelerde bulundu. Tarabya’daki Huber Köşkü’nden helikopterle ayrılan Erdoğan, önce Sancaktepe’deki Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi’ne geldi. Erdoğan’a Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti. Erdoğan’a Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir hasta odasında çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Erdoğan, Atatürk Havalimanı’nda yapılan hastaneyi incelemek için helikopterle buradan ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı’na geçerken, “Demokrasi ve Özgürlükler Adası” olarak yeniden düzenlenen Yassıada’daki çalışmaları da havadan inceledi. Erdoğan, daha sonra tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi’nde inşası süren Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi’ni inceledi. AA