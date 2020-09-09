Çal Mağarası en sakin günlerini yaşıyor

Düzköy ilçesinde, deniz seviyesinden bin 50 metre yükseklikte bulunan ve dışarısındaki doğal güzelliklerin yanı sıra içindeki sarkıt ve dikitleriyle dikkati çeken Çal Mağarası, yaklaşık 14 yıldır yöre turizmine hizmet ediyor. 2 kilometrelik paslanmaz çelikten yürüyüş alanına sahip mağaranın içerisinde dere, şelale ve göletler yer alıyor. Sarkıt ile dikitleri, zaman zaman 1,5 metre derinliğe ulaşan, deresi, şelaleleri, göletleriyle dikkat çeken ve dünyanın en uzun ikinci mağarası olarak kabul edilen Çal Mağarası, pandeminin de etkisiyle en sakin dönemlerinden birini geçiriyor. Çal Mağarasının özellikle astım ve nefes darlığına iyi geldiği ifade edilirken, mağarayı ziyaret eden vatandaşlar, Çal Mağarasının etkileyici bir doğaya sahip olduğunu ifade ettiler. İşletmeciler ise Çal Mağarasına olan ilginin yüzde 50 azaldığını belirtti.