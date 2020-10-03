KaravancÄ±lar tanÄ±tÄ±m turuyla Frig Vadisi'ni geziyor

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Afyonkarahisar'da alternatif turizm Ã§eÅŸitlerinden kamp ve karavancÄ±lÄ±ÄŸÄ± geliÅŸtirmek iÃ§in Vali GÃ¶kmen Ã‡iÃ§ek'in himayesinde Ä°l KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve Bir Tutkudur Kamp ve Karavan DerneÄŸi iÅŸ birliÄŸinde, Ä°hsaniye ilÃ§esindeki Ayazini KÄ±rsal Turizm KÃ¶yÃ¼'nden baÅŸlayan tanÄ±tÄ±m turu programÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi.

Â KaravancÄ±lar, Afyonkarahisar ÅŸehir merkezinden karavanlarla kortej halinde Frig Vadisi'ndeki Ayazini KÄ±rsal Turizm KÃ¶yÃ¼'nde konaklanacak alana geÃ§ti.

Â KaravancÄ±lara Ayazini kÃ¶yÃ¼, Bayramaliler, antik yol ve SarÄ±caova yakÄ±nlarÄ±ndaki Kolankaya ÅžehitliÄŸi gibi tarihi yerler gezdiriliyor.

Â Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet Boztepe, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, 3 bin yÄ±llÄ±k tarih iÃ§erisinde gÃ¼zel 2 gÃ¼n geÃ§ireceklerini sÃ¶yledi.

Â Ayazini'nin, Afyonkarahisar'Ä±n en Ã¶nemli tarih ve doÄŸal destinasyon turlarÄ±ndan biri olarak belirlendiÄŸini anlatan Boztepe, "Bu Ã§erÃ§evede hem tanÄ±tÄ±m faaliyetleri, hem de bÃ¶lgenin turizme kazandÄ±rÄ±lmasÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan ciddi yatÄ±rÄ±mlar yapÄ±lmaya baÅŸlandÄ±." dedi.

Â KarÅŸÄ±lama Merkezi Projesi'nin yapÄ±lmasÄ±, bÃ¶lgenin elden geÃ§irilmesi ve sokak saÄŸlÄ±klaÅŸtÄ±rmasÄ± konusunda KÃ¼ltÃ¼r MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n ciddi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± olduÄŸunu anÄ±msatan Boztepe, ÅŸunlarÄ± belirtti:

Â "EskiÅŸehir KÃ¼ltÃ¼r ve Tabiat Komisyonundan da bu projeler geÃ§ti. Ãœmit ediyoruz ki kÄ±sa zamanda ihalelerini yapÄ±p, 2021'in MayÄ±s ayÄ± itibarÄ±yla Ayazini'ni hem Ã¼lkemizin hem Afyonkarahisar'Ä±n en Ã¶nemli turizm merkezlerinden biri haline getirme konusunda adÄ±mlarÄ± atmÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z."

Â Ä°l KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mehmet TanÄ±r da Afyonkarahisar'Ä±n pek Ã§ok medeniyete ev sahipliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve zengin bir kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ barÄ±ndÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Â Hitit, Frig, Roma, SelÃ§uklu, OsmanlÄ± medeniyetlerinin gÃ¼nÃ¼mÃ¼zle harmanlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan TanÄ±r, "Bir Tutkudur Kamp ve Karavan DerneÄŸinin iÅŸ birliÄŸinde Ayazini'nde baÅŸlayan, Frig Vadisi'nin bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ kapsayan, aynÄ± zamanda EmirdaÄŸ'daki Amorium Antik Kenti'ni iÃ§ine katan bir tanÄ±tÄ±m turu baÅŸlattÄ±k." diye konuÅŸtu.

Â Bir Tutkudur Kamp ve Karavan DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Hayriye YÄ±ldÄ±z da kamp ve karavancÄ±lÄ±ÄŸÄ±n geliÅŸtirilmesini amaÃ§ladÄ±klarÄ±nÄ± ve bu nedenle Afyonkarahisar'a geldiklerini kaydederek, 15 karavanla Ayazini'nde kamp yapacaklarÄ±nÄ± aktardÄ±.