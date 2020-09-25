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25.09.2020 - 17:28 |

Sagalassos Antik Kenti Burdur Ä°linde Nerede? GiriÅŸ Ücreti, Tarihçesi Ve Özellikleri

Â TÃ¼rkiye'de antik kentler oldukÃ§a fazladÄ±r. Sagalassos antik kentlerinden biri de o antik kentlerden birisidir. Tarihe Ä±ÅŸÄ±k tutan bu antik kentler giriÅŸ Ã¼creti ve tarihÃ§esi oldukÃ§a fazla merak edilmektedir. Sagalassos antik kenti Ã¼lkemizin en Ã§ok ziyaret edilen antik kentlerinden olarak bilinir. Burdur'da bulunan bu antik kent antik Ã§aÄŸdan bulgular da bulunan bir kenttir. GeÃ§tiÄŸimiz aylarda sÃ¼rekli olarak Sagalassos antik kenti ile ilgili araÅŸtÄ±rma yapÄ±lmaktadÄ±r. Sagalassos antik kenti arama motorlarÄ±nda trendlere girmiÅŸtir. Peki, Sagallassos antik kenti Burdur'un tam olarak neresindedir? Sagalassos antik kentine nasÄ±l gidilir? Sagalassos antik kentine giriÅŸ Ã¼creti nedir? Sagalassos antik kentinin tarihÃ§esi nedir? Sagalassos antik kentinin Ã¶zellikleri nelerdir? Ä°ÅŸte Sagalassos antik kentine dair bÃ¼tÃ¼n her ÅŸey.Â

Sagalassos Antik Kenti Burdur Ä°linde Nerede? GiriÅŸ Ücreti, Tarihçesi Ve Özellikleri

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Â Sagalassos antik kenti Roma imparatorluÄŸunda da en Ã¶nemli antik kentlerden birisidir. GÃ¼nÃ¼mÃ¼ze kadar orijinalliÄŸini koruyarak gelmeyi baÅŸarmÄ±ÅŸ nadir kentlerden birisidir. Bu tarihi antik kent UNESCO DÃ¼nya miraslarÄ± listesinde de bulunmaktadÄ±r.

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Â Sagalassos Antik Kenti Nerede?

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Â Sagalassos antik kenti Burdur'da bulunmaktadÄ±r. Burdur'un AÄŸlasun ilÃ§esinde yer alan bir antik kenttir.

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Â Sagalassos Antik Kentine NasÄ±l Gidilir?

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Â Sagalassos antik kenti Burdur'a yaklaÅŸÄ±k olarak 35 kilometre uzaklÄ±kta bulunmaktadÄ±r. Burdur'un AÄŸlasun ilÃ§esinde yer alan bu Sagalassos antik kentine merkezden kalkan otobÃ¼sler ile ulaÅŸabilirsiniz. Hem Ã¶zel araÃ§ hem de toplu taÅŸÄ±ma ile bu antik kente ulaÅŸmak mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. Sagalassos antik kentine Burdur'dan AÄŸlasun ilÃ§esine kalkan otobÃ¼sleri kullanabilirsiniz. YaklaÅŸÄ±k olarak 2 saat sÃ¼rmektedir.

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Â Ã–zel araÃ§ ile de yine bu tarihi antik kente ulaÅŸabilirsiniz. AÄŸlasun tabelalarÄ±nÄ± takip ederek bu tarihi antik kente ulaÅŸmak mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r.

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Â Sagalassos Antik Kenti Tarihi

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Â Sagalassos antik kentinin tarihi milattan Ã¶nce 1000 yÄ±lÄ±na kadar dayanmaktadÄ±r. Frigler, LidyalÄ±lar ve Persler bu tarihi antik kente hÃ¼kmetmiÅŸtir. AynÄ± zamanda bir dÃ¶nem SelÃ§uklar'Ä±n da himayesi altÄ±na girmiÅŸtir. 1706 yÄ±lÄ±nda ortaya Ã§Ä±kan eserler Sagalassos antik kentinin tarihine Ä±ÅŸÄ±k tutmuÅŸtur.

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Â Sagalassos Antik Kenti GiriÅŸ Ãœcreti

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Â Sagalassos antik kentine kiÅŸi baÅŸÄ± giriÅŸ Ã¼creti 14 liradÄ±r. EÄŸer mÃ¼ze kart sahibi iseniz bu tarihi antik kente Ã¼cretsiz bir ÅŸekilde giriÅŸ yapabilirsiniz.

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Â Sagalassos Antik Kenti Ã–zellikleri

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Â - Deniz seviyesinden yÃ¼ksekliÄŸi yaklaÅŸÄ±k olarak 750 metredir.

Â - Ä°Ã§erisinde tarihi Ã§eÅŸmeler ve Roma hamamlarÄ± bulunur.

Â - 9 bin kiÅŸilik tarihi bir kÃ¼tÃ¼phane bulunmaktadÄ±r.

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Â Sagalassos Antik Kenti HakkÄ±nda Bilgi

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Â Sagalassos antik kenti aÅŸklarÄ±n ve imparatorlarÄ±n ÅŸehri olarak bilinir. KÃ¼ltÃ¼rel olarak da Ã¼lkemizin en Ã¶nemli antik kentlerinden biridir. UNESCO tarafÄ±ndan tescillenmiÅŸtir.

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