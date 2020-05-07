Mahalle kültürüne ‘Mahall’le dokunuş

Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü son sınıf öğrencileri Umut Ulaş Tarhan ve Ferkan Yaman, yerel olarak kullanılan bir mobil uygulama geliştirdi. Aplikasyon sayesinde mahallede yaşayan vatandaşlar birbirleriyle iletişim kurabiliyor ve alışveriş yapabiliyor. İki genç öğrenci program sayesinde mahalle kültürünü yeniden canlandırmak ve esnaf ile KOBİ’lere destek olarak mikro düzeyde ekonomiye katkı sağlamak istiyor. Ayrıca gençler henüz prototip aşamasında olan projenin özellikle güvenlik açısından geliştirilmesi için destek bekliyor.

Projenin mimarlarından Ferkan Yaman, salgın döneminde projelerinin öneminin daha da iyi anlaşıldığını belirterek, “Projemizi üç ay önce geliştirmeye başladığımızda koronavirüs salgını henüz Türkiye’ye gelmemişti. Salgın yayılınca geliştirdiğimiz dijital uygulamanın önemini bir kez daha görmüş olduk. Evden mahallenizdeki esnafla iletişim kurmak ve gerekli ürünleri online ortamda temin edebilmek bu dönemde çok yararlı olabilir. Uygulama kişiler arasında iletişime de imkan veriyor” dedi.

Mahall projesi, Kredi Kayıt Bürosu tarafından yapılan “Hayal Edin Gerçekleştirelim Sosyal İnovasyon Proje Fikirleri Yarışması”nda Findeks Özel Ödülü’ne layık görüldü.