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    HaberlerOyun Haberleri Half-Life Alyx için klavye ve mouse desteği geldi!
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    13.04.2020 - 12:28 |

    Half-Life Alyx için klavye ve mouse desteği geldi!

    2007 yılından beri yeni oyununun çıkması beklenen Half-Life, sanal gerçeklik gözlüğü için piyasaya sürülen Half-life Alyx oyun dünyasının gündemine oturmayı başardı. Sevilen oyun, yalnızca sanal gerçeklik gözlüğü kullanılarak oynanabiliyordu. Fakat şimdi klavye ve mouse desteği ile oynanmasını sağlayan mod geliştirildi.

    Half-Life Alyx için klavye ve mouse desteği geldi!

    Uzun yıllar beklenen oyun serisi olan Half-life'nin yeni oyunu Alyx piyasaya sürüldü. Yalnızca sanal gerçeklik gözlüklerine uygun olarak tasarlanan Half-Life Alyx için, klavye ve mouse desteği getiren mod geliştirildi.

    Steam üzerinde 92 liraya satılan Half-Life Alyx, yeni, geliştirilen mod sayesinde sanal gerçeklik gözlüğü olmadan da oynanabilecek. Tabii bunun resmi bir destek olmadığını ve bu nedenle de ufak tefek sorunlar barındırdığını belirtelim.

    Half Life Alyx'in klavye ve mouse desteği ile oynayabileceğiniz modu nasıl yükleyeceğinizi aşağıdaki videodan öğrenebilirsiniz.

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