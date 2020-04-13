Half-Life Alyx için klavye ve mouse desteği geldi!

Uzun yıllar beklenen oyun serisi olan Half-life'nin yeni oyunu Alyx piyasaya sürüldü. Yalnızca sanal gerçeklik gözlüklerine uygun olarak tasarlanan Half-Life Alyx için, klavye ve mouse desteği getiren mod geliştirildi.

Steam üzerinde 92 liraya satılan Half-Life Alyx, yeni, geliştirilen mod sayesinde sanal gerçeklik gözlüğü olmadan da oynanabilecek. Tabii bunun resmi bir destek olmadığını ve bu nedenle de ufak tefek sorunlar barındırdığını belirtelim.

Half Life Alyx'in klavye ve mouse desteği ile oynayabileceğiniz modu nasıl yükleyeceğinizi aşağıdaki videodan öğrenebilirsiniz.