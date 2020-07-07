Watch Dogs 2 sistem gereksinimleri neler?

Sevilen açık dünya oyunlarından biri olan Watch Dogs 2'nin minimum sistem gereksinimleri neler? İşte Watch Dogs 2'nin minimum ve önerilen sistem gereksinimleri...

Minimum:

İşletim sistemi: Windows 7 (SP1), Windows 8.1, Windows 10

Windows 7 (SP1), Windows 8.1, Windows 10 İşlemci: Intel Core i5 2400S-2,5 Ghz veya AMD FX 6120-3,5 GHz

Intel Core i5 2400S-2,5 Ghz veya AMD FX 6120-3,5 GHz RAM: 6 GB

6 GB Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7870

NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7870 Depolama: 50 GB

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