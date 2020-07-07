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    HaberlerOyun Haberleri Watch Dogs 2 sistem gereksinimleri neler?
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    07.07.2020 - 14:27 |

    Watch Dogs 2 sistem gereksinimleri neler?

    Ubisoft tarafından satışa sunulan açık dünya aksiyon mekaniklerine sahip olan Watch Dogs 2'nin minimum ve önerilen sistem gereksinimleri neler? Bu sorunun cevabı haberimizde...

    Watch Dogs 2 sistem gereksinimleri neler?

    Sevilen açık dünya oyunlarından biri olan Watch Dogs 2'nin minimum sistem gereksinimleri neler? İşte Watch Dogs 2'nin minimum ve önerilen sistem gereksinimleri...

    Minimum:

    • İşletim sistemi: Windows 7 (SP1), Windows 8.1, Windows 10
    • İşlemci: Intel Core i5 2400S-2,5 Ghz veya AMD FX 6120-3,5 GHz
    • RAM: 6 GB
    • Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7870
    • Depolama: 50 GB

    Önerilen:

    • İşletim sistemi: Windows 7 (SP1), Windows 8.1, Windows 10
    • İşlemci: Intel Core i5 3470S-3,2 Ghz veya AMD FX 8120-3,9 GHz
    • RAM: 8 GB
    • Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 780, GTX 970 GTX 1060 veya AMD Radeon R9 290
    • Depolama: 50 GB
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