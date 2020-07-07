07.07.2020 - 14:27 |
Watch Dogs 2 sistem gereksinimleri neler?
Ubisoft tarafından satışa sunulan açık dünya aksiyon mekaniklerine sahip olan Watch Dogs 2'nin minimum ve önerilen sistem gereksinimleri neler? Bu sorunun cevabı haberimizde...
Sevilen açık dünya oyunlarından biri olan Watch Dogs 2'nin minimum sistem gereksinimleri neler? İşte Watch Dogs 2'nin minimum ve önerilen sistem gereksinimleri...
Minimum:
- İşletim sistemi: Windows 7 (SP1), Windows 8.1, Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5 2400S-2,5 Ghz veya AMD FX 6120-3,5 GHz
- RAM: 6 GB
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7870
- Depolama: 50 GB
Önerilen:
- İşletim sistemi: Windows 7 (SP1), Windows 8.1, Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5 3470S-3,2 Ghz veya AMD FX 8120-3,9 GHz
- RAM: 8 GB
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 780, GTX 970 GTX 1060 veya AMD Radeon R9 290
- Depolama: 50 GB