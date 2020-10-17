Letgo Hesap Silme Nasıl Yapılır? Letgo'da Bulunan Hesaplar İçin Kapatma Linki

2. El alış-verişin en çok kullanılan uygulamaları arasında yer alan Letgo, insanların aradığı ürünlerin az kullanılmış muadillerini çok daha uygun fiyatlara bulmasını sağlıyor.



Letgo'da Bulunan Hesaplar İçin Kapatma Linki



Letgo uygulaması sayesinde çevrenizdeki satıcıları ve satılan ürünleri rahatlıkla görebiliyorsunuz. Letgo hesabınızı artık kullanmak istemiyor ve silmek istiyorsanız izlemeniz gereken birkaç aldım bulunuyor. Letgo hesabınızdan çıkış yaptığınızda hesabınızı silmiş olmuyorsunuz. Hesabınızdan çöküş yaptığınız zaman başka bir cihazdan uygulamaya giriş yapabilirsiniz.



Hesabınızı silmeden önce satmakta olduğunuz bir ürün olup olmadığına dikkat etmeniz gerekir. Aksi taktirde hesabınızı kapattığınız zaman müşteriler, ürününüze erişim sağlayamayacak ve satın alamayacak. Bu nedenle satmak istediğiniz ürün olmadığından emin olmanız gerekir. Letgo hesabınızı kapatmadan önce Letgo hesabınızın bağlı olduğu e-mail adresini ve siteye giriş bilgilerinizi kaydetmeniz gerekir. Lazım olduğunda bu sayede kolaylıkla bu adreslere erişim sağlayabilirsiniz.



Telefondan Letgo Hesabı Silme Adımları

Bir tarayıcı üzerinden Letgo hesabını silmek için öncelikle https://tr.letgo.com/tr/help adresine giriş yapmanız gerekir.

Telefonunuzdan Letgo uygulamasına giriş yaptığınız zaman sol üst bölümde yer alan profil kısmının üstüne gelelim.

Profile tıkladıktan sonra sağ üstte bulunan “Ayarlar” kısmına gelelim.

Önünüze gelecek ekranda yer alan ve en altta bulunan “Yardım” bölümüne tıklayalım.

Yardım seçeneğine tıkladıktan sonra açılan ekranda bulunan “teknik destek ve hata raporu” bölümüne girerek önünüze çoktan sayfada kırmızı ok ile gösterilen sayfaya giriş yapalım.

Önünüzde çıkan sayfada “Hesabımla ilgili sorum var” seçeneğine tıkladıktan sonra altta yine seçenek kutusu çıkıyor.

Karşınıza çıkan “Hesabımı silmek istiyorum” butonuna tıklayarak açıklama bölümüne hesabınızı neden silmek istediğinizi yazarak “Gönder” sekmesini tıklayabilirsiniz.

Gönderdikten sonra ise, hesabınızın bağlı olmadığı email adresine Letgo tarafından bir mesaj gönderilecek. Bu mesajı “Profilimi kalıcı olarak siler misiniz?” Şeklinde yanıtlayarak hesabınızı silebilirsiniz.