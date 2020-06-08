Twitter’da yaz temizliği zamanı

Twitter, ‘yaz temizliği ipuçlarını’ paylaşıyor ve kullanıcılara, güvenli kalmalarını ve uygulamada gördüklerini kontrol etmelerini sağlayacak özellikleri hatırlattı.



Hesapları Sessize Alma

Sessize alma, bir hesabı takip etmeyi bırakmadan veya engellemeden o hesabın Tweet'lerini zaman akışınızdan kaldırmanızı sağlayan bir özelliktir. Sessize alınan hesaplar, kendilerini sessize aldığınızdan haberdar olmaz ve istediğiniz zaman bu hesapların sesini açabilirsiniz. Sessize aldığınız hesapların listesine erişmek için twitter.com adresinde sessize alınan hesaplar ayarlarınıza veya iOS ya da Android için uygulama ayarlarınıza gidin.



Kelimeleri Sessize Alma

Belirli kelimeleri engelleyerek görmek istemediğiniz dilden kaçının. Onları 24 saat, yedi gün, 30 gün veya sonsuza dek engellemeyi seçebilirsiniz. Sessize alınmış kelimeler, etiketler, kelime öbekleri ve daha fazlası zaman akışınızda veya bildirimlerinizde görünmez. Tweetlerde kaçınmak istediğiniz bazı içerikler görebilirsiniz. Size, belirli kelimeler, kelime öbekleri, kullanıcı adları, emojiler veya etiketleri içeren Tweet'leri sessize alma seçeneği sunuyoruz. Sessize alma, bu Tweetleri Bildirimler sekmenizden, anlık bildirimlerinizden, SMS'lerden, e-posta bildirimlerinden, Anasayfa zaman akışınızdan ve Tweet yanıtlarından kaldırır.



Sohbetleri Sessize Alma

Bir sohbeti sessize almak, kimseyi engellemeden veya konuşmayı Anasayfa zaman akışınızdan kaldırmadan, parçası olduğunuz bir Tweet ile ilgili bildirimleri durdurur. Tweetlerde kaçınmak istediğiniz bazı içerikler görebilirsiniz. Size belirli kelimeler, kelime öbekleri, kullanıcı adları, emojiler veya etiketleri içeren Tweet'leri sessize alma seçeneği sunuyoruz. Sessize alma, bu Tweetleri Bildirimler sekmenizden, anlık bildirimlerinizden, SMS'lerden, e-posta bildirimlerinden, Anasayfa zaman akışınızdan ve Tweet yanıtlarından kaldırır.



Ne görmek istediğinizi seçin

Yeni şeyler keşfetmek Twitter deneyiminin bir parçasıdır, ancak hassas olabilecek bazı imgeleri görmemeyi tercih edebilirsiniz. Hassas medya görüntülenmeden önce sizi uyarması için ayarlarınızı kolayca değiştirin.



Güvenli arama

Güvenli arama modu, hassas olabilecek içeriğin yanı sıra, kişilerin sessize aldıkları veya engelledikleri hesapları da tüm arama sonuçlarından çıkarır.



Bildirim Filtreleri

Bildirim zaman akışınızda gördüğünüz hesap türlerini filtreleyerek daha fazla kontrol elde edin. Belirli hesap türlerinden gelen bildirimleri görmeyi durdurabilirsiniz.



Yanıtları Gizleme

Tweet yazarları, Tweet'lerine verilen yanıtları gizleme seçeneğine sahiptir. Herkes, gizli yanıtlara gizli yanıt simgesi aracılığıyla erişmeye devam edebilir. Bu simge, gizli yanıtlar olduğunda orijinal Tweette görünür. Ayrıca, Tweetin yazarı gizli yanıtı istediği zaman görünür yapabilir. Tweet yazarı bir yanıtı gizlediğinde yanıtı yazan kişiye bildirim gönderilmez.

Bir yanıtı gizlemek oldukça basit. Tweetlerinizden birine verilen bir yanıttan simgeye tıklayın veya dokunun. Yanıtı gizle öğesini seçip onaylayın. Gizlenmiş yanıtlarınızı görüntülemek için orijinal Tweetinizin sağ alt köşesinde bulunan gizli yanıt simgesine tıklayın veya dokunun.