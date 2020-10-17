Youtube Kanal Silme Nasıl Yapılır? En Hızlı Kanal Oluşturma Ve Ad Değiştirme Yöntemleri

Youtube, 2005 tarihinde kurulmuş olan ve ABD merkezli bir sosyal medya platformudur. Paypal çalışanı olan üç kişi tarafından kurulum gösteren sosyal medya mecrası içerik bakımından video barındıran bir endüstri kuruluşudur.



Youtube kanal silme nasıl yapılır?



Günümüzde etkin ve tercih edilebilirliği yüksek bir sosyal medya platformu olan Youtube, müzik, belgesel, kısa veya uzun metrajlı film ya da kullanıcı bireyleri tarafından hazırlanan içerik kalitesiyle ön plana çıkmaktadır. Bu sayede kısa bir zaman önce karşımıza çıkan Youtuber mesleği de içerik üreticiliğinden doğmuştur.



Medya platformu kullanım yönünden şiddeti, suç kategorisinde bulunan içerikleri, tehdit unsurlarını, 18 yaş üstü müstehcen görüntüleri kişi veya kişilerin güvenliği sebebiyle yüklenmesine izin vermemektedir. Youtube üzerinden kazanç sağlamak, belli bir abone ve izlenme sayısına ulaştıktan sonra mümkün hale gelmektedir. Bunun içinde öncelikle Youtube üzerinden bir kanal oluşturulmalı ve içerikler üretilmelidir. Fakat kişi, kanalını bir süre sonra silmek isteyebilir.



Böyle bir durumda da ilk olarak, Youtube Studio üzerinden oturum açılmalıdır. Açılan oturumun ardından kanalı kalıcı olarak silme işlemi için, sekme üzerinde bulunan menü bölümündeki ayarlar kısmı seçilmelidir. Ayarlar bölümünde yer alan kanal adına gelişmiş ayarlar, bölümüne gidilmelidir. Gelişmiş ayar sekmesinde yer alan Youtube içeriğini kaldır butonuna basılmalı ve Youtube hesabına ait oturum açılmalıdır. Tüm girilen bilgilerin ardından içeriğimi kalıcı olarak silmek istiyorum bölümü aktif edilmeli ve seçilen kalan bilgileri tamamen silinmelidir.



Youtube en hızlı kanal oluşturma ve ad değiştirme yöntemleri



Youtube üzerinden en hızlı kanal oluşturma ya da ad değiştirme işlemleri için, platform üzerinden oturum açılmalıdır. Açılan oturumun ardından, önünüze çıkan sekmede bulunan kanal listesine giriş yapın.



Buradan oluşturmak istediğiniz kanalın adını ve içerik kategorisini oluşturun. Daha sonra kanalın ismini yeniden değiştirmek istediğinizde ise hesap bilgilerinizi doğrulamak zorunda kalacaksınız. Bu yüzden kanal oluştururken, isim önceliğini iyi tutun. Son olarak, Youtube üzerinde oluşturulmuş olan kanal seçeneğine ait talimatlara göz atmayı unutmayın.