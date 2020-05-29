iPhone SE 2020 indirime mi giriyor?

Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan ve kısa süre sonra satışa sunulan iPhone SE 2020'nin fiyatında indirime gidilmesi bekleniyor. Ortaya çıkan raporlara göre, iPhone SE 2020'nin fiyatında yapılacak indirim, Türkiye'de de geçerli olacak. Peki, Apple iPhone SE 2020'nin fiyatında ne kadarlık indirim yapacak? Bu sorunun cevabı haberimizde...

Apple iPhone SE 2020'nin fiyatında indirim yapacak!

AppleInsider'ın yaptığı haber sayesinde iPhone SE 2020 meraklıları heyecanlanmaya başladı. Ülkemizde henüz satışa sunulmayan yeni model, çıkmadan indirime gidebilir. Bu durum şu an için iddia olsa da, öngörülere göre 399 dolara satılan iPhone SE 2020'nin 50 dolarlık bir indirimle, 349 dolara satılacağı söylentileri güçlenmeye başladı.

Apple'ın yeni piyasaya sunduğu iPhone SE 2020'nin fiyatında indirime gitmeyi düşünmesinin nedeni ise Google ile girdiği rekabet. Google yakın zamanda Google Pixel 4a isimli uygun fiyatlı bir akıllı telefon modeli piyasaya sunacak. ORtaya çıkan iddialara gör Google'ın bu akıllı telefonu iPhone SE 2020'den 50 dolar daha düşük fiyatla piyasaya sunulacak. Ezeli rakibi ile rekabete devam etmek isteyen Apple ise bu nedenle iPhone SE 2020'nin fiyatında indirime gidecek.

Türkiye'de 5.299 liradan satışa sunulacağı açıklanan iPhone SE 2020, 50 dolarlık bir indirim sonrasında 5.000 ile 5.100 lira aralığında bir fiyata sahip olabilir. Çok büyük bir indirim olmasa da, performansına bakıldığı zaman, piyasadaki 5.000 lira bandında olan akıllı telefonlardan saf işlem gücü açısından çok daha güçlü bir model olacağını söylemem mümkün.

İlerleyen günlerde bu iddiaların ne derece doğru olduğunu hep birlikte göreceğiz.