D3Dcompiler_43.dll Hatası Çözümü Nedir? Sorunu Gidermek İçin Öneriler

Genellikle virüsler yüzünden bazı dosyalar yüklenememektedir. Bir dosya yüklemede d3dcompiler_43.dll hata mesajı alınıyor ise bunun sebebi virüsler yüzünden d3dcompiler_43.dll dosyasının yüklenememesidir.



D3dcompiler_43.dll Hatası Çözümü Nedir?



Kullanıcıların çok sık karşılaştığı hatalardan birisi de d3dcompiler_43.dll hatasıdır. Pek çok kişi bu hata karşısında çözüm yolunu bulamamaktadır. Fakat bu hatanın belirli bir sebebi bulunur. D3dcompiler_43.dll dosyasının zarar görmesi sonucunda d3dcompiler_43.dll hatası mesajı alınmaktadır. Bunun sebebi virüs nedeniyle dosyanın zarar görmesi veya yanlış yüklemelerdir. Bu sebeplerden dolayı alınan d3dcompiler_43.dll hatası için çözüm bulunmaktadır. Yapılması gereken en önemli şey d3dcompiler_43.dll dosyasının internetten işletim sistemine Windows 10, Windows 7 veya farklı bir sürüm için 32 bit veya 64 bit yapısına uygun olarak indirilmesidir.



Sorunu Gidermek İçin Öneriler



Bu sorun ile karşılaşan kullanıcılar bazı adımları izleyerek problemin çözümüne kavuşabilir. Bunun için ilk olarak İşletim sistemine göre belirli bir dosyanın içerisine atıp ardından bu dosya fixlenmelidir. Win+R çalıştır komutu açılmalıdır ve regsvr32 d3dcompiler_43.dll kodu yazılmalıdır. İşletim sistemine göre içerisine atılan klasörün adları şu şekildedir:



- Windows 95/98/ME ise atılacak klasör C:\Windows\System klasörün içine atılmalıdır.

- Windows NT/2000 ise C:\WINNT\System32 klasörünün içine atılmalıdır.

- Windows XP, Vista, Windows 7 ve Windows 10 ise C:\Windows\System32 klasörünün içerisine atılmalıdır.

- Eğer bilgisayar 64 BİT ise C:\Windows\SysWOW64\ klasörünün içerisine atılıp ardından Win+R çalıştır komutu açılarak içerisine regsvr32 d3dx9_39.dll kodu yazılmalıdır. d3dcompiler_43.dll hatası çözümü bu adımların takip edilmesi ile çözümlenmektedir. Fakat İşletim sistemine göre işletim sistemine göre atılacak klasördür. Bu sebeple işletim sisteminize göre bu adımları takip etmeniz gerekmektedir.