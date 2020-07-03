DJI dronla yapılan tüm arama-kurtarma çalışmaları takip edilebiliyor

Harita; birçok farklı polis departmanı, itfaiye teşkilatı ve gönüllü arama kurtarma ekibinden oluşuyor. Uygulamada yetkili kaynaklardan toplanılan haberler ve sosyal medya yayınlardan gelen anlık bildirimler yer alıyor. Dronla yapılan arama kurtarmaların yeri, tarihi, özeti ve ilgili linkler sayesinde vakalar oldukça kolay takip edilebiliyor.

DJI Kamu Güvenliği Entegrasyonu Kıdemli Direktörü Romeo Durscher konuya ilişkin: “DJI Dron Kurtarma Haritası, acil durumlarda insansız hava araçlarının ne kadar etkili olduğu konusunda global kapsamda en iyi referansımız haline geldi. Arama kurtarmalarda kullanılan dronların, riskleri azaltmanın yanında insan hayatı kurtarmada da oldukça büyük bir etkisi var.'' dedi.

Karanlıkta bile termal görüntüler yakalayabilen kameralar sayesinde ormanda, tarlada, açık denizde veya dağda kaybolan insanların görüntüleri yakalanıyor. Uygulama yalnızca dronların arama kurtarma sürecine dahil olmasıyla sınırlı kalmıyor, tehlike anı yaşayan insanların tespitinde de aktif rol oynuyor. Bütün bunlar acil durumda dronların geleneksel bir yer tabanlı aramaya göre müdaheledeki hızını ortaya koyuyor.

Bir parkta yaralı vaziyette yatarken gönüllü bir dron pilotu tarafından bulunan Jason Mabee'nin, "Geliştirilen teknoloji hakkında dronların arama kurtarma çalışmalarındaki önemine bir dron tarafından hayatım kurtularak bizzat şahit oldum. Dronların tüm dünyada birçok insana yardım edebileceğini bilmek bana güven veriyor. DJI Dron Kurtarma Haritası acil durumlarda dron kullanımının öneminin en büyük kanıtı” sözleri konunun önemini bir kez daha öne çıkardı.

Utah Eyaleti Weber Bölgesi Arama Kurtarma Drone Takım Koordinatörü Kyle Nordfors da: “Dronlar zor koşullarda yapılan arama kurtarma çalışmalarında hali hazırdaki şartları baştan yaratıyor. Geçtiğimiz yıl iki defa geceleri tehlikeli arazide mahsur kalan yürüyüşçüleri dronların yardımıyla bulduk ve kurtardık. Bu teknoloji gönüllü arama kurtarma kuvvetlerimiz üzerindeki riski ve baskıyı da azalttı. Dronların bütün insanlığa yaptığı bu katkı sayesinde arama kurtarma ekiplerimiz de artık daha güvenli çalışma şartlarına sahipler". ifadesiyle destek oldu.

DJI Politika ve Hukuktan Sorumlu Başkan Yardımcısı Brendan Schulman: “DJI'ın geliştirdiği Dron Kurtarma Haritası, politikacıların da dronların insan hayatı kurtarmadaki önemini anlamaları için oldukça güçlü bir kaynak. Dron kullanımını kısıtlayan, caydıran kararlar ve dron maliyetini artıracak politikaların zararları da artık açıkça görülebilir durumda.''dedi.

DJI bugüne kadar dronların arama kurtarma faaliyetlerine etkisine dair iki farklı rapor yayınladı. Yayınlanan raporda ilk olarak 2017 yılında gerçekleşen bir arama kurtarma çalışmasında 59 kişi kurtarıldı.2018'de yayınlanan raporda da bu rakamın küresel çapta 124'e yükseldiği kaydedildi. DJI, dron destekli kurtarma faaliyetlerini haberler üzerinden, sosyal medyadan ve diğer kaynaklardan da takip ediyor. DJI Dron Kurtarma Haritasında yer almayan herhangi bir çalışmayı sayfanın altında bulunan form sayesinde kolayca herkes kaydedebiliyor. Kayıt sonrası yapılan başvurunun doğruluğu kontrol ediliyor.