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    26.11.2020 - 12:37 |

    Tesla yeni elektrikli süper arabasını özel renklerle piyasaya sürecek

    Elon Musk, Tesla'nın yeni Roadster elektrikli süper arabasını özel renklerle piyasaya süreceğini doğruladı.

    Tesla yeni elektrikli süper arabasını özel renklerle piyasaya sürecek

    Firma, yeni nesil Tesla Roadster’ı 2017 yılında tanıttığında aracın 2020 yılında piyasaya sürüleceğini ilan etmişti. Ancak yılın sonuna geldiğimiz şu günler itibariyle aracın bu yıl içinde piyasaya sürülmeyeceği artık açık.

    Araba meraklıları, tanıtımının yapıldığı günlere göre bile sıradışı kalan Roadster arabanın geçtiğimiz üç yıl içinde ne gibi değişimler geçirdiğini merak ediyor. Bu değişimlerden birinin aracının renk seçeneklerine geleceği ortaya çıktı.

    Tesla, ilk Roadster modelinin üretimini 2011 yılında sonlandırmıştı. Yeni Roadster ise ilk aracın yeni nesli niteliği taşıyacak.

    Yeni Roadster için henüz sadece iki renk seçeneği gösterildi. Bunlardan biri kırmızı, diğeri ise gri.

    Ancak firmadan yapılan renk seçeneği açıklamasıyla aşağıdaki gibi renklerin de seçenekler arasında bulunması bekleniyor.

    Tesla yeni elektrikli süper arabasını özel renklerle piyasaya sürecek

     

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