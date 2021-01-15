Tesla'dan 158.000 aracı geri çağırması istendi

2012 ile 2018 arasında üretilen Model S ve Model Y araçların dokunmatik ekranlarında kullanılan hafıza çipsetleri sebebiyle ekranlar bozuluyor.

Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi, Tesla’ya araçları geri çağırmasını isteyen resmi bir mektup gönderdi. Firmanın cevap vermek için 27 Ocak tarihine kadar süresi bulunuyor.

Tesla, daha önce bu sorunu çözmek için güncellemeler yayınlamıştı ancak Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi, güncellemelerin yeterli olduğuna inanmıyor.

Ekranın durmasıyla arka kameradan görüntü almak imkansız hale geliyor ısıtma, klima ve buz çözme özelliklerinin kontrolleri görüntülenemiyor. Ayrıca arabanın otopilot özelliğinin sesli uyarıları da çalışmıyor.