15.01.2021 - 16:50 |
Tesla'dan 158.000 aracı geri çağırması istendi
ABD’nin Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi, Tesla’dan toplam 158.000 Model S ve Model X aracı dokunmatik ekranlarındaki sorun sebebiyle geri çağırmasını istedi. Dokunmatik ekranlardaki sorunun kaza risklerini artırmasından endişe ediliyor.
2012 ile 2018 arasında üretilen Model S ve Model Y araçların dokunmatik ekranlarında kullanılan hafıza çipsetleri sebebiyle ekranlar bozuluyor.
Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi, Tesla’ya araçları geri çağırmasını isteyen resmi bir mektup gönderdi. Firmanın cevap vermek için 27 Ocak tarihine kadar süresi bulunuyor.
Tesla, daha önce bu sorunu çözmek için güncellemeler yayınlamıştı ancak Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi, güncellemelerin yeterli olduğuna inanmıyor.
Ekranın durmasıyla arka kameradan görüntü almak imkansız hale geliyor ısıtma, klima ve buz çözme özelliklerinin kontrolleri görüntülenemiyor. Ayrıca arabanın otopilot özelliğinin sesli uyarıları da çalışmıyor.