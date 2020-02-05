Yapay zeka etik durumlarda ne yapacak?

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İnsanı insan yapan en önemli özelliklerden biri de karşılaştığı durumlarda karar verirken pek çok faktörü de gözden geçirmesidir. Bunlar arasında toplumsal ve etik kurallar da mevcut. Ancak hepimizin bildiği üzere teknoloji çağında yaşıyoruz. Yaşadığımız bu teknoloji çağında, belki de insanların verdiği pek çok kararı gelecekte yapay zeka veriyor olacak. Peki yapay zeka etik kararları nasıl verecek? İşte yanıtı...

Yapay zeka karar verirken etik davranabilecek mi?

Gelişen teknoloji gösteriyor ki, gelecekte yapay zekanın hayatımızda daha fazla olacak ve hatta pek çok işi bizim yerimize yapacak. Bu durumda elbette bizim yerimize pek çok kararı da almaları gerekecek. Ancak biz insanlar bu kararları alırken pek çok farklı kriteri değerlendiriyor ve karara öyle varıyoruz. Hukuk, etik, toplumsal ve kültürel açıdan sonuçlarını gözeterek karar vermeye çalışıyoruz. Yapay zekanın alacağı kararlarda ise tüm bunları gözetip gözetemeyeceği ise merak konusu…

Yapay zekanın karar vermesinde toplumsal ve etik değerleri gözetmesine yönelik bazı araştırmalar yapılmış. Hatta bu araştırmalarda oldukça ilginç sonuçlar da ortaya atılmış. Bunlardan birinde yapay zekaya olası bir senaryo üzerinde karar vermesi şartı koşulmuş. Bu senaryo ise bir kaza anını içeriyor. Elbette bu karara varabilmesi için yapay zekaya öncesinde, farklı kaza senaryolarına yönelik milyonlarca kişiden milyonlarca karar ve bilgi yüklenmiş. Ardından da söz konusu kaza senaryosunda, nasıl karar vereceği incelenmiş.

Yapay zekanın karar vermesi istenilen kaza senaryosu ise şöyle: Yapay zekanın kullandığı bir aracın içerisinde çok sayıda yolcu var. Tam o sırada ise gittiği yolda yayalar için kırmızı ışık yanıyor. Ancak buna rağmen karşıdan karşıya geçmek isteyen bir yaşlı, bir genç, bir çocuk, ve bir hayvan söz konusu. Peki olası bu kaza durumunda yapay zeka öncelikli olarak hangisini kurtarmalı?

Yapay zeka kaza senaryosunda nasıl bir karar verdi?

Araştırma sonuçları ise oldukça ilginç. Çünkü yapay zeka, her ülkeye göre farklı kararlar vermiş. Örneğin toplumlarının yaşlılara saygı duyduğu Japonya ve Çin gibi ülkelerde yaşlılara öncelik vermiş. Batı grubunda yer alan ABD ve Fransa gibi bazı ülkelerde ise gençlerin kurtarılmasının daha doğru olacağı kararına varmış. Kurallara çok sıkı bağlı olan Finlandiya gibi bazı ülkelerde ise kararı biraz daha ilginç. Yapay zeka bu gibi ülkelerde kırmızı ışığı ihlal edip geçmeye çalışan yayalara çarpmanın yanlış olmayacağı kararına varmış. Kısacası yapay zeka bu senaryoda ülkelerin sahip olduğu farklı etik anlayışlar sebebiyle farklı kararlar vermiş. Yapay zekanın ülkeler arasındaki tek ortak kararı ise; insan hayatının hayvan hayatına göre daha öncelikli olduğu yönünde olmuş.

Araştırma sonucundan da görüldüğü gibi yapay zeka, sahip olduğu algoritmayı geliştiren ülkelere ait pek çok kültürel ve etik değeri bünyesinde barındırıyor. Dolayısıyla yapay zekanın etik karar verebilmesi için onu geliştiren insanların ahlaki ve etik değerlerinin sağlam olması da büyük önem taşıyor.