Kutuplarda buz tabakasının altındaki sular nasıl sıvı kalabilir?

Bahsettiğimiz yer Kutuplar… Bembeyaz bir kar örtüsü ile kaplı Kutuplar’da buz tutmuş kalın bir tabakayla kaplı denizlerin altı donmuyor biliyor muydun?

Peki, üzeri buzla kaplı denizlerin içi nasıl su olarak kalıyor?

Antarktika’da göller ve denizler binlerce metre kalınlığındaki buz tabakasıyla kaplıymış. Peki, buz tabakasının altındaki göller nasıl donmadan sıvı hâlde kalabiliyor?

Bunun ilk nedeni Dünya’nın merkezinden yayılan ısı. Bildiğin gibi dünyanın merkezine gidildikçe sıcaklık artıyor. Yüzey sıcaklığı ne olursa olsun iç çekirdeğin sıcaklığının 6000°C civarında olduğu düşünülüyormuş.

Yani kısacası Dünya’mızın merkezinden yayılan ısı, göl ve denizlerin buz tabakasının alt kısımlarının eriyerek sıvı hâle geçmesine neden olurmuş.

Ayrıca buz kütlesinin yol açtığı basınç nedeniyle kalın buz tabakasının tabanındaki buzullar, suyun normal koşullardaki erime noktasından daha da düşük sıcaklarda sıvı hâle geçebilirmiş. Buz, donmuş buzun altındayken 0°C’nin altında eriyebilirmiş.