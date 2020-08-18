Neden esneriz?

Gün içerisinde sayısız kez esneriz ve bu bilerek yaptığımız bir hareket değildir. Peki, neden esnediğimizi daha doğrusu vücudun bu hareketi yapma gereği duymasının nedenini biliyor musun?

Esnerken ağzımız kocaman açılır ve akciğerlerimize hava girer. Bu, rahatlatıcı bir harekettir çoğu zaman. Bilim insanları bu hareketin nedenini yıllardır araştırıyormuş ama hala net bir sonuç alamamışlar. İnsan vücudu gizemler ve cevaplanamayan sorularla dolu. Bu sorunun tam bir bilimsel açıklaması bulunamasa da araştırmalara göre bir varsayım var.

İnsan beyni zaman zaman ısınırmış. Bu ısınma devam ederse beyin hücreleri ölmeye başlar ve insana zarar verirmiş. Beyin ısındığını hissettiğinde hemen vücuda sinyal gönderir esnemesini sağlarmış. Esnemek ağızdan çıkan hava ile beynin soğumasına yardımcı olurmuş. Bu, vücudumuz çok ısınınca terlememiz gibi bir tepkiymiş.

Uykumuz gelince, gerginken beynimizin sıcaklığı artarmış. Biz de bolca esneyerek onu soğuturmuşuz. Vücudun kendi kliması varmış gibi düşünebilirsin.