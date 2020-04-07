Ormanların insan hayatındaki önemi ve faydaları nelerdir?

Biz şarkı söylemeyi, güne neşeyle başlamayı çok seviyoruz ekip olarak. O yüzden şarkılar, şiirler ve tekerlemelerle ilgili çok geniş bir arşivimiz var. Size de elimizden gelen her fırsatta güzel şarkılar, şiirler ve tekerlemeler önereceğimizi unutma!

İşte, ormanlarla ilgili çok güzel bir şarkı. Sözleri ve şarkının seslendirilmiş videosu aşağıda. Bu arada flüt çalan var mı aramızda? İlk iki kıtanın notalarını flütle çalmak isteyenler için de notalarını paylaştık.

Tohumlar fidana

Mi Mi Si__ La La Si__

Fidanlar ağaca

Sol Sol La__ Sol Sol La__

Ağaçlar ormana

Re Re Sol Sol_ Fa# Fa# Sol__

Dönmeli yurdumda

Fa# Sol La Fa Mi Mi_ Mi__

Yuvadır kuşlara

Si_ Do Si La La_ Si Si__

Örtüdür toprağa

La_ Si La Sol Sol_ La La_

Can verir doğaya

Si_ La La La Sol_ La La_

Ormanlar yurdumda

Fa# Sol La Fa Mi Mi_ Mi__

Bir tek dal kırmadan

Ormansız kalmadan

Her insan bir fidan

Dikmeli yurdumda

Yuvadır kuşlara

Örtüdür toprağa

Can verir doğaya

Ormanlar yurdumda

Şarkımızı da söyleyip ısındıysan şimdi ormanlar hakkında yaptığımız araştırmayı inceleyebilirsin. Kuşların cıvıltıları ve bin bir çeşit canlının nefesiyle şenlenen ormanlar, insanoğlu için de oldukça önemli. Ormanların faydaları saymakla bitmiyor. Sana tek tek sıralayarak anlatacağız.

1. Yeryüzünde yaşayan canlıların yaşaması için en önemli gereksinim olan oksijen büyük bir ölçüde ormanlar tarafından üretiliyormuş. Havada yer alan oksijen miktarı %21’miş. Bu oksijenin %56’sını da ormanlar üretirmiş. Çok yüksek bir oran değil mi sence de?

2. Yeryüzündeki su buharını yoğunlaştırarak yağmur haline getirirmiş. Yağmur ile ilgili araştırmamızı okudun mu? Orada yağmurun nasıl oluştuğunu anlatmıştık. Bir ara göz atmayı unutma!

3. Rüzgârın kurutucu etkisini yok eden ormanlar, içerisindeki canlıları da korurmuş.

4. Çevrelediği göl, baraj vb. su alanlarında suyun temiz kalmasını sağlarmış.

5. Toprağın su ve rüzgarla taşınmasını yani erozyonu önlermiş.

6. Yabani bitkileri ve hayvanları korur onlara kalacak yer ve yiyecek sağlarmış. Böylece türlerin devamına katkıda bulunurmuş.

7. Toprağın içinde ve bitki örtüsünde yer alan karbon miktarı ile iklim dengesini sağlarmış. Yani sıcak ve soğuğu dengelermiş.

8. Her canlı gibi büyüyen ve gelişen ormanlar, budama yoluyla kesildiğinde insanlar için yakacak ve farklı iş kolları için çeşitli ham madde sağlayan bir kaynakmış.

9. İnsanların spor yapması, temiz hava alıp rahatlaması, piknik gibi sosyal faaliyetleri için ideal yerlermiş ormanlar.

Kısa kısa…

Yeryüzünde karaların %31’i ormanlarla kaplıymış

Gelişmiş bir çam ağacı 40 insan tarafından havaya verilen karbondioksiti bir saatte oksijene dönüştürebilirmiş.

Ormanlara dünyanın akciğerleri de denilirmiş.

Bir hektar büyüklüğündeki bir iğne yapraklı orman bir senede 30 ton, geniş yapraklı orman ise yılda 16 ton oksijen üretirmiş.

Ormanlara İyi Bakmalıyız!

Gördüğün gibi ormanların yararları saymakla bitmiyor. Peki, ormanları yaşatmak ve geliştirmek için neler yapabiliriz?

Öncelikle gençleştirme denilen bir işlem yapılırmış. Bu yaşlanan ağaçları, zamanı geldiğinde yerinden çıkarıp, onlardan dökülen tohumların tekrar toprağa ekilmesi ve yeni fidan elde edilmesiymiş.

Bakım ise bir diğer önemli maddeymiş. Birbirinin büyümesini engelleyen ağaçların dallarını budamak, fazla yakın kökleri olan ağaçları sökmek bakım işlemlerinden bazılarıymış.

Ağaçlandırma ise ormanların kurak, ağaçsız bölgelerine fidan ekerek yapılan bir uygulamaymış.