85,74BİST1.175-0.31EURO9.33-0.01USD7.910.28ALTIN488.550.20
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Çocuk

    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEbeveyn Haberleri Bebekler için kahvaltı önerileri
    ABONE OL
    13.10.2020 - 14:34 |

    Bebekler için kahvaltı önerileri

    Bebeğinizin beslenmesine çok özen gösteriyor ve onun damak tadının gelişmesi için ona farklı lezzetler tattırmak istiyor olabilirsiniz. Bunu yaparken hem besleyici olması hem de onun sevmesi önemli detaylar. Aşağıda bebeğiniz için hem besleyici hem de leziz kahvaltı önerileri sizi bekliyor.

    Bebekler için kahvaltı önerileri

    İrmikli armutlu muhallebi

    1 kibrit kutusu büyüklüğünde beyaz peynir (tercihen keçi)

    1 adet haşlanmış yumurtanın sarısı

    3 yemek kaşığı irmik

    Bir adet armut (rendelenmiş)

    2 tatlı kaşığı pekmez

    Ceviz ve badem tozu

    Kaynar su

     

    Önce armudu rendenin en küçük tarafında rendeleyin ve tencereye koyun. İçine bir tatlı kaşığı tereyağı ekleyin. Kısa bir süre pişirin.

    Üzerini geçecek kadar kaynar su ekleyin. 3 kaşık irmiği de ekleyip, iki dakika kaynattıktan sonra ocağın altını kapatın.

    İrmikler şişmeye başlayınca peynir ve yumurta sarısını ezerek karışıma ekleyin.

    Ceviz ve badem tozu ile toz tarçını da ekleyin.

    Son olarak iki tatlı kaşığı pekmezi de ekleyin. Tarifiniz hazır!

     

    Bebekler için kahvaltı önerileri

     

    Beyaz peynir ve yulaf kepekli omlet

    1 adet yumurta

    2 yemek kaşığı yulaf kepeği unu

    1 kibrit kutusu büyüklüğünde keçi peyniri

    2 tatlı kaşığı keçi sütü

    2 tatlı kaşığı ceviz tozu

     

    Yumurtayı derin bir kapa alın ve iyice çırpın. Üzerine sütü ekleyin. Onu da iyice çırptıktan sonra peynir, ceviz tozu ve yulaf unu ekleyin.

    Teflon tavaya azcık tereyağı koyun ve karşımı kısık ateşte pişirin. Afiyet olsun.

     

    GÜNCEL HABERLER