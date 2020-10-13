Bebekler için kahvaltı önerileri

İrmikli armutlu muhallebi

1 kibrit kutusu büyüklüğünde beyaz peynir (tercihen keçi)

1 adet haşlanmış yumurtanın sarısı

3 yemek kaşığı irmik

Bir adet armut (rendelenmiş)

2 tatlı kaşığı pekmez

Ceviz ve badem tozu

Kaynar su

Önce armudu rendenin en küçük tarafında rendeleyin ve tencereye koyun. İçine bir tatlı kaşığı tereyağı ekleyin. Kısa bir süre pişirin.

Üzerini geçecek kadar kaynar su ekleyin. 3 kaşık irmiği de ekleyip, iki dakika kaynattıktan sonra ocağın altını kapatın.

İrmikler şişmeye başlayınca peynir ve yumurta sarısını ezerek karışıma ekleyin.

Ceviz ve badem tozu ile toz tarçını da ekleyin.

Son olarak iki tatlı kaşığı pekmezi de ekleyin. Tarifiniz hazır!

Beyaz peynir ve yulaf kepekli omlet

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı yulaf kepeği unu

1 kibrit kutusu büyüklüğünde keçi peyniri

2 tatlı kaşığı keçi sütü

2 tatlı kaşığı ceviz tozu

Yumurtayı derin bir kapa alın ve iyice çırpın. Üzerine sütü ekleyin. Onu da iyice çırptıktan sonra peynir, ceviz tozu ve yulaf unu ekleyin.

Teflon tavaya azcık tereyağı koyun ve karşımı kısık ateşte pişirin. Afiyet olsun.