Bebekler için kahvaltı önerileri
Bebeğinizin beslenmesine çok özen gösteriyor ve onun damak tadının gelişmesi için ona farklı lezzetler tattırmak istiyor olabilirsiniz. Bunu yaparken hem besleyici olması hem de onun sevmesi önemli detaylar. Aşağıda bebeğiniz için hem besleyici hem de leziz kahvaltı önerileri sizi bekliyor.
İrmikli armutlu muhallebi
1 kibrit kutusu büyüklüğünde beyaz peynir (tercihen keçi)
1 adet haşlanmış yumurtanın sarısı
3 yemek kaşığı irmik
Bir adet armut (rendelenmiş)
2 tatlı kaşığı pekmez
Ceviz ve badem tozu
Kaynar su
Önce armudu rendenin en küçük tarafında rendeleyin ve tencereye koyun. İçine bir tatlı kaşığı tereyağı ekleyin. Kısa bir süre pişirin.
Üzerini geçecek kadar kaynar su ekleyin. 3 kaşık irmiği de ekleyip, iki dakika kaynattıktan sonra ocağın altını kapatın.
İrmikler şişmeye başlayınca peynir ve yumurta sarısını ezerek karışıma ekleyin.
Ceviz ve badem tozu ile toz tarçını da ekleyin.
Son olarak iki tatlı kaşığı pekmezi de ekleyin. Tarifiniz hazır!
Beyaz peynir ve yulaf kepekli omlet
1 adet yumurta
2 yemek kaşığı yulaf kepeği unu
1 kibrit kutusu büyüklüğünde keçi peyniri
2 tatlı kaşığı keçi sütü
2 tatlı kaşığı ceviz tozu
Yumurtayı derin bir kapa alın ve iyice çırpın. Üzerine sütü ekleyin. Onu da iyice çırptıktan sonra peynir, ceviz tozu ve yulaf unu ekleyin.
Teflon tavaya azcık tereyağı koyun ve karşımı kısık ateşte pişirin. Afiyet olsun.