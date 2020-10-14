Çocuklar hangi yaşta ne kadar televizyon seyretmeli?

Eskiden sadece televizyon seyretme konusunda sınırlandırmalar getiren ebeveynler artık diz üstü bilgisayar, akıllı telefon ve diğer akıllı cihazlara karşı denetleme yapmak zorunda kalıyor. Bu da beraberinde birçok soruyu akla getiriyor.

“Çocuğum kaç yaşından itibaren ekrana bakmalı?, Ne kadar süre bakmalı? Tamamen yasaklarsam dijital dünyadan kopuk mu büyür?” gibi sorularla boğuşan anne ve babalar için uzman görüşleri önemli.

Uzmanlara göre birinci kural 2 yaşına kadar çocukları ekrandan uzak tutmak. Bu süreçte çocuğun beyinsel gelişimi önemli olduğu için ekran karşısında zaman geçirmesine izin verilmemesi öneriliyor. Ekranda yer alan renkler, hareketler, ses ve müzikler bebeğinizin henüz gelişmekte olan beyninde elektriklenme adı verilen bir çeşit epilepsi nöbetine bile neden olabiliyor. Yetişkinlerde görülen epilepsi nöbetinden farklı olan bu türde; çocuğunuzda göz dalması, kafa düşmesi gibi etkiler oluşabiliyor.

Bunun dışında uzmanların görüşüne göre erken yaşta televizyon ve diğer ekranlara fazla maruz kalan bebekler geç konuşabiliyor. Uyku düzenini bozulması, oyun oynama becerilerinin geç gelişmesi, geç sosyalleşme erken yaşta ekran karşısında zaman geçiren çocukların yaşayabilecekleri arasında yer alıyor. Otizmi bile tetikleyebildiği düşünülen bu durum ebeveyn olarak titiz davranmanız gereken bir süreç.

İki yaşından sonra ekranla çocuğunuzun ilişkisini kontrollü bir şekilde başlatabilirsiniz. Uzmanların bu aşamada önerdiği süre gün içerisinde bir saat. Bu bir saati bölerek gün içine yayabilir, aralarda çocuğunuzla oyun oynayabilir, sosyalleşmesi için çeşitli etkinlikler düzenleyebilirsiniz.

Televizyon ve diğer akıllı cihazları tamamen yasaklamak da doğru değil. Çünkü çocuğunuz yasaklandığı için merak duygusuyla birlikte ekrana daha çok ilgi duyabilir. Bunun dışında dünyaya hızla adapte olan ve hızlı öğrenen çocuklar dijital hayata da hızla alışabilir. Kısacası dijital dünya ile geç tanışması onun ilerleyen yaşlarda geri kalmasına neden olmaz.

Çocukların ekran süreleri ile ilgili küçük tüyolar

Yemek yerken çizgi film ve benzeri şeyler seyrettirmemelisiniz. Bu, çocuğun yediğini fark etmemesine, yemek düzenine alışamamasına ve ilerleyen yaşlarda yeme bozukluğu yaşamasına bile neden olabiliyor.

Ödül olarak ekran karşısına oturmamalısınız.

Uyku öncesi televizyon ve akıllı cihazlar seyretmemeli.

Onun için uygun gördüğünüz günlük süreyi dakikalara bölerek aralarda seyrettirebilirsiniz.

Seyrettirdiğiniz içerikleri mutlaka kontrol etmeli ve eğitici yayınlar tercih etmelisiniz. Yaşına uygun olması da diğer önemli bir konu.