Bir günde 243 ölüm 14 yeni vaka

Çin’in Hubey Eyaleti’nin Vuhan kentinde 12 Aralık 2019’da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, yeni adıyla Kovid-19 salgınında tablo gittikçe ağırlaşıyor. Kısa sürede Çin’in diğer kent ve ülkelere yayılan salgının merkez üssü Hubey Eyaleti’nde son 24 saatte can kaybında 242 artış oldu. Şinhua ajansının haberine göre, eyalette son 24 saatte 14 bin 840 vaka tespit edildi. Japonya’da da ilk ölümün görülmesiyle Kovid-19 salgınında şimdiye kadar ölenlerin sayısı 1371’e yükseldi. Can kayıplarının biri Hong Kong Özel İdare Bölgesi’nde, biri de Filipinler’de oldu. Hubey’de toplam vaka sayısı da 48 bin 206 olarak belirtildi. Vaka sayısının hızla artmasının nedeninin Kovid-19’u teşhiste kullanılan yöntemlerin değişmesi olarak açıklandı. Virüsün yol açtığı enfeksiyonu tespit etmek için bilgisayarlı tomografi (CT) taramaları kullanmaya başlandığı açıklandı. Çin anakarası ve diğer ülkelerde Kovid-19’un bulaştığı kişi sayısı 60 bin 400’ü geçti. Dünya Sağlık Örgütü Küresel Salgın Uyarısı Yanıt Ağı Başkanı Dale Fisher, “Aslında her ülkenin koronavirüs vakasına sahip olduğuna eminim” dedi. Salgının daha yeni başladığını söyleyen Fisher, koronavirüsün kolayca her ülkeye yayıldığını söyledi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun çeşitli birimlerinden 2600 askeri sağlık personelinin Vuhan’a gönderildi. Son sevkiyatla birlikte Vuhan’a Kovid-19’un ortaya çıkışından bu yana yapılan askeri sağlık personeli takviyesi 4 bini geçti.

Komisyon açıklamadı

İlk günden beri salgınla ilgili son bilgileri paylaşan Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, dün ülke geneli koronavirüs salgın durumuna ilişkin açıklama yapmadı. Çin’de salgın durumunu internet üzerinden anlık takip eden platformlardan “Ülke Geneli Yeni Tip Koronavirüs Salgını Anlık Gelişmeler” verilerine göre ise ülke genelindeki can kaybı 1368’e, toplam vaka sayısı ise 59 bin 883’e yükseldi.

Görevden alındılar

Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP) Hubey Parti Sekreteri Ciang Çaoliang, salgının ortaya çıkmasından bu yana eyalette yaşanan “zayıf yönetim” nedeniyle görevinden alındı. ÇKP Merkezi Komitesi, Ciang’ın yerine Şanghay eski Belediye Başkanı Ying Yong’u atadı. Parti’nin Wuhan Sekreteri Ma Guoqiang’ın yerini ise Wang Zhoglin aldı.

Basit nezleyi virüs sandı, intihar etti!

Hindistan’ın Andra Pradeş eyaletinde yaşayan 3 çocuk babası Bala Krishna, koronavirüs taşıdığını sandığı için intihar ederek hayatını kaybetti. Ölümcül virüsü ailesine bulaştırmaktan korktuğu için intihar eden Krishna’nın, aslında basit nezle ve idrar yolları enfeksiyonu bulunduğu açıklandı. Eyaletin küçük bir köyünde yaşayan Bala Krishna, bazı şikâyetler nedeniyle hastaneye başvurdu. Koronavirüs haberlerini sıkça duyan Krishna, kendisinin de bu virüse yakalandığını düşündü. Ailesinden uzaklaşmaya başlayan ve kendisini karantinaya alan Krishna, yaklaşmak isteyen aile üyelerini de taşla kovaladı. Sonunda geçen pazartesi, ailesi, Krishna’nın cansız bedenini, annesinin mezarı yakınlarındaki bir ağaca asılı olarak buldu. Krishna’nın, dünyada “salgın korkusu” nedeniyle hayatını kaybeden ilk kişi olduğu belirtiliyor. Hindistan’da halen 4 kişi, koronavirüs şüphesiyle müşahede altında tutuluyor.

Tokyo’da ilk ölüm

Japonya’da yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti. Japonya Sağlık Bakanı Katsunobu Kato, koronavirüs sebebiyle 80’li yaşlardaki bir kadının hayatını kaybettiğini duyurdu. İsmi açıklanmayan kadının başkent Tokyo yakınlarındaki Kanagawa idari bölgesinde yaşadığı bildirildi. Kadının 22 Ocakta yorgunluk nedeniyle hastaneye gittiği, kendisine zatürre teşhisi konana kadar sağlık durumunun takip edildiği ve teşhisten sonra da 1 Şubat’ta hastaneye kabul edildiği belirtildi. Daha sonra 6 Şubat’ta yaşlı kadının sağlık durumunun kötüye gitmesi sonucu başka bir hastaneye transfer edildiği ve çarşamba günü de sağlık durumunun daha da kötüleşmesi üzerine kadına virüs testi yapıldığı belirtildi. Yaşlı kadının ölümünün ardından gelen test sonuçlarında kadının virüs taşıdığı saptandı.

İlaç test ediliyor

Hubei merkezindeki bir bölgenin, ilk kez tüm binaların tamamen kapatılması da dahil olmak üzere önümüzdeki 14 gün boyunca savaş kontrol önlemleri uyguladığı bildirildi.

Çin’in kuzeybatısında Şaanşi Eyaleti’nde Kovid-19 taşıyan hamile kadın, sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

Çinli bilim insanları virüsle mücadele çerçevesinde iki anti viral ilacı test etmeye başladı. İlaçlarla ilgili klinik test sonuçlarının haftalar içinde açıklanması öngörülüyor.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kovid-19 salgınının ekonomiye verdiği zararı yönetmek amacıyla işletmelere vergi indirimi dahil yardımda bulunma sözü verdi.

Çin’in Guangcou ve Şıncın şehirlerindeki yerel meclisler, Kovid-19 salgınıyla mücadelede şahısları, şirketleri ve yönetimleri seferber etme hazırlığını öngören tasarıları kabul etti.

İngiltere’nin başkenti Londra’da ilk vaka tespit edildi. İngiltere’de Queen Marry Üniversitesi’nden profesör John Oxford, “Öpüşmeyi, el sıkışmayı ve birbirinize sarılmayı durdurun” çağrısı yaptı.

Avustralya Çin’e seyahat yasağını 14 gün daha uzatacak.

Vietnam Havayolları’nın haftada 10 milyon dolar kaybettiği açıklandı.

Çin’in Uygur Özerk Bölgesi’ndeki “eğitim” kamplarında koronavirüsün çok hızlı yayıldığı açıklandı.

Vuhan’dan Bali’ye gidip, tekrar ülkesine dönen bir adamda virüs tespit edildi. Bali’de koronavirüs tehlikesi ortaya çıktı.

Hong Kong’da okulların 1 ay daha kapalı kalmasına karar verildi.

Virüsün insanlara geçmesine neden olan yarasaların Endonezya’da hâlâ satıldığı ortaya çıktı ve insanlar yarasa yemeye devam ediyor.

Gemide 44 yeni vaka

Japonya’da Yokohama Limanı’nda geçen hafta karantinaya alınan 3700 civarında kişinin bulunduğu “Diamond Princess” adlı yolcu gemisinde, Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 218’e çıktı. Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, gemideki biri mürettebat 44 kişide daha Kovid-19’a rastlanmasıyla, ülkedeki vaka sayısının 247’e yükseldiği belirtildi. Açıklamada, söz konusu 44 kişiden 29’unun Japonya vatandaşı olduğu bilgisi paylaşıldı. Sağlık Bakanı Katsunobu Kato, gemiden inenlerden, karantina süresinin sonuna kadar belirlenen bir tesiste kalmalarının isteneceğini söyledi. Halihazırda 3500’den fazla yolcu ve mürettebat bulunan gemideki karantinanın 19 Şubat’a kadar sürmesi bekleniyor. Japonya’nın başkenti Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı’na yanaşan yolcu gemisi, daha önce gemide seyahat eden Hong Konglu bir yolcuda Kovid-19’a rastlanmasının ardından 4 Şubat’ta karantinaya alınmıştı.

Virüs “aşkı” öldürdü

Çin’in Şanghay kentinde Sevgililer Günü nedeniyle geçen 14 Şubat’ta dolu olan restoranların bu sene boş kaldığı açıklandı. Şanghay’da bir Fransız restoranı işleten Bill Hu, “Bu yılki rezervasyon sayısı neredeyse sıfır” dedi.

‘Sarımsak korumaz’

Dünya Sağlık Örgütü de koronavirüs ile ilgili doğru zannedilen yanlış uygulamaları bir broşürde topladı. Buna göre, donanma fişeği ya da maytap dumanı solumak, koronavirüsü engellemediği gibi sağlığa çok zararlı. Sarımsak sağlıklı ama koronavirüsten korumuyor. Susam yağını vücuda sürmek koronavirüsü engellemiyor. Evcil hayvandan koronavirüs bulaşmıyor.

Vietnam’da 10 bin kişiye karantina

Vietnam’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlem amacıyla Vinh Phuc Eyaleti’nde 10 bin civarında kişinin yaşadığı bölge karantinaya alındı. VNExpress’in haberine göre, Vietnam’ın başkenti Hanoi’ye 50 km uzaklıkta ve 10 binden fazla kişinin yaşadığı köylerin bulunduğu Son Loi bölgesi, 7 kişide Kovid-19’a rastlanmasının ardından giriş ve çıkışlara kapatıldı. Bölgedeki okullar, 23 Şubat’a kadar eğitime ara verecek.

İki Rus kadın kaçtı

Rusya’da Covid-19 bulaştığından şüphelenilerek karantinaya alınan kişilerden kaçanların olduğu ortaya çıktı. Resmi olarak sadece iki kişinin koronavirüse yakalandığını açıklayan Rusya’da yetkililer, tedbir amaçlı Çin’den gelen yüzlerce Rus vatandaşını hastanelerde karantinaya aldı. Çin’in Hainan Adası’ndaki tatillerinin ardından Rusya’ya dönen iki kadın da bu adanın Vuhan’a 1500 kilometre mesafede olmasına rağmen karantinaya alındıklarını, ardından kaçtıklarını açıkladı. Kadınlardan “Guzel Neder” takma adını kullanan Instagram kullanıcısı, oğluna viral solunum yolu enfeksiyonu teşhisinin konmasının ardından koronavirüs testi yaptırdığını, sonuçların ilk önce 3 günde çıkacağını belirten hastanenin bu süreyi 5 güne çıkardığını, oğlunun iyileşmesine rağmen test sonuçlarını alamadıklarını iddia etti. St. Petersburg’da karantinadan kaçan diğer bir kadın ise test sonuçlarının negatif çıkmasına karantinada tutulduğunu açıkladı. Karantina odasının elektronik kilit sistemine sahip kapısını nasıl açacağını keşfetmesinin ardından kaçtığını söyleyen kadın, daha sonrasında hiç kimsenin kendisi ile bağlantıya geçmediğini belirtti.