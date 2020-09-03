Türkiye G.Kıbrıs kararına öfkeli

ABD’nin, Güney Kıbrıs Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) 33 yıldır uygulanan silah ambargosunu kaldıracağını ve güvenlik işbirliğinin artırılacağını duyurması büyük ses getirirken, karar Türkiye’nin sert tepkisini çekti. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, önceki gün Twitter hesabından “Kıbrıs Cumhuriyeti Doğu Akdeniz’de kilit ortağımızdır. Güvenlik işbirliğimizi derinleştireceğimizi duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Gelecek mali yılda, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne uygulanan öldürücü olmayan savunma malzemeleri ve hizmetlerinin satışına getirilen kısıtlamaları kaldıracağız” ifadeleriyle bu kararı açıklamıştı.

Açıklamanın ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Bölgede çatışma riskini artıracak bu tür yaklaşımlara karşı Türkiye olarak KKTC’nin ve Kıbrıs Türkü’nün güvenliğini, huzur ve refahını garanti altına alacak adımları atmaya devam edeceğiz” dedi. Oktay, karar için “ABD, Avrupa’nın adada yaptığı hatayı tekrarlıyor” değerlendirmesini yaparken, “Türkiye ve KKTC, bölgede kendilerine karşı oynanan oyunların farkındadır. Millet olarak kararlılıkla ve kenetlenmiş bir halde bu oyunları birlikte bozacak, geleceğe beraberce yürüyecek, bu oyunların parçası olanları da affetmeyecektir” ifadelerini kullandı.

‘Müttefikliğe uymuyor’

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da, Twitter’dan, ABD’nin bu adımının, Türkiye’ye karşı müttefiklik ruhuna uymayan önyargılı bir karar olduğunu belirtti. Kurtulmuş, “ABD’nin aldığı bu karar hem Akdeniz’deki hem de Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimin artmasına yol açacak, siyaset dışı ve basiretsiz bir karardır. Kıbrıs adasındaki barışa zarar verecek bu adaletsiz kararın garantör ülke olarak karşısında duracağız ve bölgenin huzuru ve esenliği için uluslararası hukuktan aldığımız güçle yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, Rum yönetiminin Ada’da istikrarsızlığı ve çözümsüzlüğü üreten taraf olduğunu vurguladığı mesaıjında şu görüşleri dile getirdi:

“Bu karar, Rum yönetiminin hukuksuz taleplerini teşvik etmektir. Türkiye ve KKTC, hukuk, diplomasi ve hakkaniyet dışında hiçbir yolla karar almaya zorlanamaz. Biz hakkaniyet temelinde müzakereden yanayken, Yunanistan korsan anlaşmalarla bu zemini tahrip etmiştir. Güney Kıbrıs Yönetimi asla Kıbrıs Türkleri’nin haklarını gaspedemez. Türkiye garantör ülke olarak KKTC’nin hak ve menfaatlerini korumaya muktedirdir. Cumhurbaşkanımızın mesajı açıktır, hak ve menfaatlerimiz konusunda hiçbir dayatmayı kabul etmeyiz ve asla taviz vermeyiz. Türkiye, KKTC’ye yapılmak istenen hiçbir haksızlığa izin vermeyecektir.”

KUZEY KIBRIS’TA BÜYÜK RAHATSIZLIK

Açıklama KKTC’de de büyük rahatsızlık yarattı. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, karara tepki gösterdi. Akıncı, ABD’nin Kıbrıs Cumhuriyeti Büyükelçisi Judith Gail Garber ile telefonda görüştü. Akıncı, Garber’e ABD’nin kararının Kıbrıs’ta kapsamlı çözüme ulaşılması yönünde cesaretlendirmediğini ve barışa hizmet etmeyeceğini, aksine “Rum tarafının müzakere masasının dışında kalmasına yardımcı olacağını” söyledi. Tatar ise kararın Rum uzlaşmazlığının artması ve ABD’nin para kazanmasından başka işe yaramayacağını vurguladı. Tatar, “Yapılması gereken gerginliği artırmak değil, gerçekleri görerek barış yoluna gelmektir” açıklaması yaptı.

Rum lider Nikos Anastasiadis ise, Twitter’dan Pompeo’ya teşekkür ederek, kararı “Kıbrıs ve ABD arasındaki ikili güvenlik ilişkisini daha da güçlendiren olumlu bir gelişme” değerlendirmesini yaptı.

‘BARIŞA DAHA FAZLA ZARAR VERECEK’

ABD’nin Rum Yönetimi’ne yönelik silah ambargosunu kaldırması kararına CHP de sert tepki gösterdi. Kararı Milliyet’e değerlendiren CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, ABD’nin kararının “sorunlu” olduğunu belirterek, “Ada’daki çözümsüzlüğün sorumlusu olan Rum tarafına karşı bu kayırma hiç adil olmamıştır. Rumların kışkırtıcı politikalarına destek olacak bu kararın Ada’da yıllardır çözüme kavuşturulmayı beklenen kalıcı barış sorununa da daha fazla zarar vereceği açıktır” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili ve Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz ise, “ABD’nin Kıbrıs Rum Yönetimi’ne silah ambargosunu kaldırması, ne Kıbrıs’ta ne Doğu Akdeniz’de ne de Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde olumlu bir sonuç doğurur. ABD yangına benzin döküyor” ifadelerini kullandı.