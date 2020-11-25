Balık Baştan Kokar Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Bazı durumların gidişatı en baştan belli olur. Olumlu ya da olumsuz olacağını sinyallerini verir. Aynı durum kişiler içinde geçerlidir. Bir insanın nasıl biri olduğunu en başından anlayabilirsiniz. Bu durum içinde kullanılmış atasözlerimiz bulunmaktadır. Balık baştan kokar atasözünün anlamı nedir bakalım.

Balık Baştan Kokar Atasözünün Anlamı Ne Demek?

Aslında mecazi anlamda kullanılan balık baştan kokar atasözünde kastedilen bir kişinin kendini en baştan belli etmesidir. Genellikle toplumların yönetiminde bulunan kişiler için kullanılan bir söz grubu olup olumsuz bir anlam içermektedir.

Kısaca Atasözü Açıklaması

Kısaca balık baştan kokar atasözünü açıklayacak olursak en net cümle bir tutumun, davranışın yanlış olması devamını da yanlışa sürükleyecektir. Yani olumsuzluklar süregelmeye devam eder, nasıl başlarsa öyle gider.