Yakın Çağ Nedir, Ne Zaman Başlayıp Ne Zaman Bitmiştir?

Bir çağın kapanması ve bir çağın açılması belli başlı bazı tarihi olaylar üzerinden ele alınır. Bu olaylar kesin hat ile beraber dünyayı etkilemiştir. Bu durum sosyal ya da kültürel ile beraber toplumsal ve savaş biçiminde de ön plana çıkıyor. Bütün bu nedenler ile beraber binlerce yıllık pek çok farklı dönem değişik çağlar üzerinden ele alınarak sınıf haline getirilmektedir.



Yakın Çağ Nedir?



Günümüz çağına yakınçağ denmektedir. Yani şu anda yaşayan tüm insanlar yakınçağ içerisinde yer alıyorlar. Bu çağa 1789 yılında Fransız Devrimi ile beraber geçildi ve hala geçerliliğini koruyor. Tabi buna neden olan pek çok farklı unsur ön plana çıkmaktadır. Özellikle Fransız İhtilali ile beraber sanayi devrimi yakın çağın başlamasına en önemli etkenlerin başındadır. Bununla beraber sadece Fransa değil aynı zamanda dünya çapında pek çok farklı ülkede önemli değişimler ve gelişimler gerçekleşti.



Fransa'da başlayan aydınlanma çağı ile beraber Amerika'da bağımsızlık savaşları üzerinden özgürlükçü düşünce ön plana çıktı. Özellikle sosyal tabaka ile beraber insanlar arasındaki sınıf ayrılıkları, baskılar ve ekonomik sorunlar yakın çağa girişte en önemli etkenler arasında yer alıyor. Böylece soylular ve rahipler güçlerini kaybederken, üretici sınıfı haklarını daha fazla elde etti. Aynı zamanda bilimsel ve teknik gelişmeler çok ciddi anlamda yükselirken böylece üretim de önemli bir potansiyel kazandı. Bu potansiyel sayesinde kömür, petrol ve buhar gibi yakıtlar kullanılmak suretiyle sanayi çok daha güçlü bir noktaya ulaştı.



Yakın Çağ Ne Zaman Başlayıp Ne Zaman Bitmiştir?



Yakınçağ 1789 yılında Fransız İhtilali ile beraber başladı. O dönemden sonra günümüze kadar pek çok önemli tarihi dönem yaşandı ve pek çok olaylar kayıt altına alındı. Ancak Yakın çağ henüz bitmedi. Yani şu an bu dönemde yaşayan tüm insanlar yakınçağ içerisinde yer almaktadır. Bu doğrultuda sanayi devrimi ile beraber emperyalist ülkelerin pazar arayışına girmesi ekonomik rekabeti ortaya çıkardı. Böylece sömürgelerini korumak amaçlı silahlanma ortaya çıktı ve bununla beraber 1. Dünya Savaşı ile 2. Dünya Savaşı patlak verdi.



Yakın Çağ pek çok önemli ve olumlu gelişmeler sağlarken, bununla beraber yukarıda söylendiği gibi olumsuz konular üzerinden de sorunlar yaratmıştır. Ancak yine de toplumsal özgürlüğünü sağlamak, baskıcı zengin kesimin gücünü azaltmak ve bilim ile tekniği ön plana çıkarma konusunda Yakın Çağ büyük bir öneme sahiptir. Bu doğrultuda yakın çağa damgasını vuran pek çok önemli durum yaşandı;



- 1789 Fransız İhtilali

- 1881 Mustafa Kemal Atatürk'ün doğumu

- 1914-1918 1. Dünya Savaşı

- 1919-1922 Kurtuluş Savaşı

- 1923 Lozan Barış Antlaşması ve cumhuriyetin ilanı

- 1938 Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümü

- 1939-1945 İkinci Dünya Savaşı

- 1950 Kore Savaşı

- 1980-1988 Irak ve İran savaşları

- 1990 Sovyetler Birliği'nin dağılması

- 2004 ABD'nin Irak'ı işgali

- Suriye'de iç savaş ve dağılması