Son dakika: Memur ve emekli zammı açıklanacak!

Yaklaşık 16 milyonu bulan SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi ve memurun gözü bugün açıklanacak aralık ayı enflasyonuna çevrildi. Yılın ilk yarısındaki maaş zamları da bugün netlik kazanmış olacak. Geçen yılın ikinci yarısında toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 4 zam alan devlet memurları, aralıkta TÜFE'nin sabit kalması ya da aylık enflasyonun yüzde 3.03'ten fazla düşmezse enflasyon farkı alacak.

MERKEZ BANKASI BEKLENTİ ANKETİ AÇIKLANDI

Merkez Bankası'nın son beklenti anketine göre Bağ-Kur ve SSK emeklilerinin aylığı yüzde 7.96, memur emeklileri ve memurlar ise maaşlarını yüzde 6.96 zamlı alacak.

HER ŞEY BUGÜN BELLİ OLUYOR

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre asgari ücretin açıklandığı yılı son haftasının ardından gözlerin çevrildiği ve milyonlarca memur ile emekli memurun 2021 maaşını belirleyecek olan zam ve enflasyon oranları bugün belli oluyor. Ocak ayı emekli zammı ile ve yeni memur maaşları ile ilgili bugün açıklanacak olan enflasyon rakamları ile birlikte emekli, memur emeklisi, memur, SSK ve BağKur emeklisi gibi birçok kalemde yeni maaşlar belirlenmiş olacak. Yeni maaşların açıklanmasına saatler kaldı.

15 OCAK'TA ALINIYOR

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak’ta alacak.

6 AYLIK 2 PERİYODDA YENİ MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARINDA İŞTE İLK TAHMİN

Memur ve emeklilerin beklediği 4 Ocak günü enflasyon rakamlarının açıklanması ve yılın altışar aylık 2 periyodunda kimin ne kadar zam ile maaş alacağını da ortaya koyacak. Emekli ve memur maaş zam miktarlarları bugün resmen açıklanmış olacak. Bu noktada, emekli maaş zammı 2021 tahminleri de merak konusu oldu. Merkez Bankası'nın son beklenti anketindeki yüzde 14.18'lik 2020 yılı enflasyon tahmini SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak artışını yüzde 7.96, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 6.96 olabileceğini ortaya koyuyor.

Peki, memur ve emekli maaşlarına 2021'de ne kadar zam yapılacak? En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaşı 2021 itibarıyla kaç TL olacak?

2021 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ESNAFTA 2 BİN 36, MEMURDA 3 BİN 10 TL'Yİ BULUYOR

Merkez Bankası beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre en düşük emekli maaşı esnafta 2 bin 36, memurlarda 3 bin 10 lirayı bulacak. İşte, SSK ve BAĞKUR emekli Ocak zammına ilişkin flaş bilgiler; 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 3'lük artışa eklenecek enflasyon farkını gösterecek.

İKİNCİ 6 AY MAAŞLARA ENFLASYON FARKI OLARAK EKLENECEK

Yılın ikinci yarısına ilişkin 6 aylık enflasyon verilerinin yüzde 4'ü aşan kısmı, yüzde 3'lük zam oranına eklenecek. Memur maaş artışı, ayrıca yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine, emekli doktorların ilave ödemelerine etki edecek.

EMEKLİ ZAMMINDA ANKETE GÖRE EN AZ 2.036 TL MAAŞ ÇIKIYOR

MB beklenti anketine göre en düşük emekli maaşı esnaf için 2 bin 36, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 410, memurda 3 bin 10 liraya yükselecek.

2021 EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI KAÇ TL OLACAK?

Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 3 bin 978 liraya çıkacak. Eş yardımı 375,52, 0-6 yaş çocuk yardımı 82,60, 6 yaş üstü çocuk yardımı ise 41,30 liraya çıkacak. 6 yaşın altında 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 505,55 lira alıyorken, bu tutar 540,72 liraya ulaşacak.

EMEKLİ DOKTORLARA 2.808 TL

Emekli Sandığı kapsamında görevini tamamlamış ve bu statüye tabi emekli doktorlara her ay yapılan ilave ödeme uzmanlarda 2 bin 808, uzman olmayanlarda 2 bin 147 liraya ulaşacak.

2021 YAŞLILIK MAAŞLARI 761 TL

65 yaş aylığı 711,50 liradan 761,02 liraya çıkacak.

ENGELLİ DESTEK ÖDEMELERİ 607-911 TL OLACAK

Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 607,50, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 911,24 liraya yükselecek.

EVDE BAKIMA 1.652 TL

2021 beklenti rakamlarına göre evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 544 lira tutarındaki aylık, bin 652 TL olacak.