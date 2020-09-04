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    HaberlerEkonomi Haberleri ‘Türkiye kongre turizmine hazır’
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    04.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    ‘Türkiye kongre turizmine hazır’

    Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), turizmin en önemli bileşenleri arasında yer alan kongre, toplantı ve etkinlik sektörünü (MICE) hareketlendirecek adımı İstanbul’da attı.

    ‘Türkiye kongre turizmine hazır’

    Yeni normal çerçevesinde tüm tedbir ve önlemlerin alınmasıyla gerçekleştirilen ‘Yeni Dönem, Yeni Bakış’ başlıklı panelde MICE, konaklama ve havacılık sektöründeki gelişme ve değişimler ele alındı. Turizm sektör temsilcileri, tıp uzmanları ve MICE sektörünü temsil eden 16 derneğin temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen panelde, gerekli tedbir ve önlemlerin alınmasıyla toplantı ve etkinliklerin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebileceği mesajı verildi.

    8 milyar dolar hacim

    Panelin açılışında konuşan TÜRSAB Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Hasan Eker, insan sağlığını ve güvenliğini en üst düzeyde tutmak suretiyle kongre, toplantı ve etkinlikleri gerçekleştirmek istediklerini belirtti. Panel açılışında konuşan TÜRSAB MICE Turizmi İhtisas Başkanı Hüseyin Kurt da kongre, toplantı ve etkinlik alanında hizmet veren turizm sektör temsilcilerinin destek olduğu diğer alanlarla birlikte toplamda 8 milyar dolarlık iş hacmi yarattığını belirtti.

    ‘Pozitif yansıyor’

    Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, Türkiye’deki konaklama sektörünün pandemiye karşı uyguladığı hijyen kriterleri ile dünyada örnek gösterildiğini belirtti. Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği (TÖSHİD) Başkanı Mehmet Nane, MICE sektörünün turizmin ayrılmaz bir parçası olduğunu dile getirerek; “Özellikle düşük sezonlarda doluluk sağlamak ve destinasyon çeşitliliği sağlamak açısından MICE sektörünün çok önemli bir rolü bulunuyor” değerlendirmesinde bulundu.

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