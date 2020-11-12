Vergi yapılandırması Resmi Gazete'de yayımlandı mı? KYK ve SGK prim borçları için müracaatlar ne zaman başlayacak?

Vergi yapılandırmasına ilişkin araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor. TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda dün gerçekleştirilen toplantının ardından Vergi ve SGK prim borçlarını da içine alan İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi mecliste kabul edildi. Teklifin mecliste kabul edilmesinin ardından Vergi ve SGK prim borcu olan vatandaşlar kararın Resmi Gazete'de yayımlanıp yayımlanmadığını araştırmaya başladı. Karar henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadı.

Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yıl sonuna kadar vergi ve SGK prim borçları için müracaat edilebilecek. Müracaatların alınmasının ardından ilk ödeme SGK prim borçları için Ocak ayında başlayacak. Diğer vergi borçları için ise ödemeler Şubat ayı içerisinde yapılacak. 18 taksitde ödenecek olan borçların taksit ödemeleri iki ayda bir yapılacak. İlk ödeme tarihine kadar borcun tamamını ödeyecek olan vatandaşlardan faiz alınmayacak. 31 Ağustos 2020 tarihine kadar olan tüm borçlar yapılandırılabilecek.

HANGİ BORÇLAR KAPSAMA DAHİL OLACAK?

Teklifle, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK borçları ile Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırılacak.

Çiftçilerin Tarım Kredi kooperatiflerine olan borçları ile orman köylülerinin kullandığı krediler de yapılandırılabilecek.

KYK VE SGK PRİM VE VERGİ BORÇLARI İÇİN MÜRACAATLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kyk, SGK ve Vergi prim borçlarına ilişkin müracaatlar kararın Resmi Gazete'de yayımlandığı günün ardından GİB ve Vergi daireleri üzerinden yapılabilecek.