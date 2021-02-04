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• 04 Şubat 2021 - 10:20 • Son Güncelleme:

2021 YKS başvuru kılavuzu yayımlandı! YKS başvuruları nasıl ve nereden yapılır? Başvuru ücreti ne kadar?

YKS başvuru kılavuzu yayımlandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada YKS 2021 başvuruların başlangıç tarihini 4 Şubat olarak açıklamıştı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada YKS 2021 başvuru kılavuzu yayımlandı. 4 Şubat 2 Mart tarihleri arasında alınacak olan YKS 2021 başvuruları ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. Peki YKS 2021 başvuru ücreti ne kadar?

• 04 Şubat 2021 - 10:20 • Son Güncelleme:
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2021 YKS başvuruları başladı. ÖSYM tarafından resmi site üzerinden yayımlanan başvuru kılavuzunun ardından başvurular resmen başladı. Binlerce adayı yakından ilgilendiren YKS 2021 başvuruları kapsamında adaylar 4 Şubat 2 Mart Mart tarihleri arasında ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden yapabilecek. Peki 2021 YKS sınavı ne zaman başvurular nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

22021 YKS BAŞVURULARI BAŞLADI

2021 YKS BAŞVURULARI BAŞLADI

2021 YKS başvuruları başladı. 4 Şubat- 2 Mart tarihleri arasında YKS 2021 başvuruları ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden alınacak. Üç ayrı oturumda gerçekleştirilecek olan YKS sınavının her bir oturumu için adaylardan 90 TL başvuru ücreti alınacak

3YKS SINAV TARİHLERİ...

YKS SINAV TARİHLERİ...

YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 26 Haziran'da Alan Yeterlilik ve Yabancı Dil Yeterlilik Sınavları ise 27 Haziran'da gerçekleştirilecek

4YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınavları belirtilen tarihler içerisinde gerçekleştirilirse sonuçlar 4 Ağustos tarihinde sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak

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