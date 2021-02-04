2021 YKS başvuru kılavuzu yayımlandı! YKS başvuruları nasıl ve nereden yapılır? Başvuru ücreti ne kadar?

2021 YKS başvuruları başladı. ÖSYM tarafından resmi site üzerinden yayımlanan başvuru kılavuzunun ardından başvurular resmen başladı. Binlerce adayı yakından ilgilendiren YKS 2021 başvuruları kapsamında adaylar 4 Şubat 2 Mart Mart tarihleri arasında ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden yapabilecek. Peki 2021 YKS sınavı ne zaman başvurular nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?