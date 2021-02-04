• 04 Şubat 2021 - 10:20 • Son Güncelleme:
2021 YKS başvuru kılavuzu yayımlandı! YKS başvuruları nasıl ve nereden yapılır? Başvuru ücreti ne kadar?
YKS başvuru kılavuzu yayımlandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada YKS 2021 başvuruların başlangıç tarihini 4 Şubat olarak açıklamıştı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada YKS 2021 başvuru kılavuzu yayımlandı. 4 Şubat 2 Mart tarihleri arasında alınacak olan YKS 2021 başvuruları ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. Peki YKS 2021 başvuru ücreti ne kadar?
• 04 Şubat 2021 - 10:20 • Son Güncelleme:
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2021 YKS başvuruları başladı. ÖSYM tarafından resmi site üzerinden yayımlanan başvuru kılavuzunun ardından başvurular resmen başladı. Binlerce adayı yakından ilgilendiren YKS 2021 başvuruları kapsamında adaylar 4 Şubat 2 Mart Mart tarihleri arasında ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden yapabilecek. Peki 2021 YKS sınavı ne zaman başvurular nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?
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