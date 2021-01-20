• 20 Ocak 2021 - 08:56 • Son Güncelleme:
Son dakika haberi || 23-24 Ocak'ta sokağa çıkma yasağı var mı, saatleri neler ? Hafta içi ve sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
Sokağa çıkma yasağı saatleri ile ilgili detaylar gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs nedeniyle hafta içi belirlenen saatlerde hafta sonu ise gün sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Sokağa çıkma yasağının bu hafta sonu olup olmayacağı ve saatleri merak ediliyor. Peki sokağa çıkma yasağı saatleri neler, hafta sonu 23-24 Ocak'ta sokağa çıkma yasağı var mı?
• 20 Ocak 2021 - 08:56 • Son Güncelleme:
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Sokağa çıkma yasağı son dakika gelişmeleri merak konusu. Dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle çeşitli alanlarda önemli tedbirler alındı. Sokağa çıkma yasakları ise alınan koronavirüs önemleri arasında bulunuyor. 20 yaş altı, 65 üstü, hafta içi ve hafta sonu olmak üzere sokağa çıkma yasağı gerçekleştiriliyor. Sokağa çıkma yasağının hafta sonu uygulanmaya devam edip etmeyeceği ise merak edilen arasında yer alıyor. Peki bu hafta sonu 23-24 Ocak'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı saatleri neler?
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