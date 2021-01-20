Son dakika haberi || 23-24 Ocak'ta sokağa çıkma yasağı var mı, saatleri neler ? Hafta içi ve sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

23-24 OCAK HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI, SAATLERİ NELER? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı cuma günleri saat 21.00'de başlıyor ve pazartesi günü 05.00'de sona eriyor. Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağının iptal olacağı ile ilgili henüz bir açıklama gerçekleştirilmedi. Kabine toplantısı sonrasında sokağa çıkma yasağı ile ilgili bir karar alınırsa detaylar haberde yer alacak.