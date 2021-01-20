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• 20 Ocak 2021 - 08:56 • Son Güncelleme:

Son dakika haberi || 23-24 Ocak'ta sokağa çıkma yasağı var mı, saatleri neler ? Hafta içi ve sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Sokağa çıkma yasağı saatleri ile ilgili detaylar gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs nedeniyle hafta içi belirlenen saatlerde hafta sonu ise gün sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Sokağa çıkma yasağının bu hafta sonu olup olmayacağı ve saatleri merak ediliyor. Peki sokağa çıkma yasağı saatleri neler, hafta sonu 23-24 Ocak'ta sokağa çıkma yasağı var mı?

• 20 Ocak 2021 - 08:56 • Son Güncelleme:
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Sokağa çıkma yasağı son dakika gelişmeleri merak konusu. Dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle çeşitli alanlarda önemli tedbirler alındı. Sokağa çıkma yasakları ise alınan koronavirüs önemleri arasında bulunuyor. 20 yaş altı, 65 üstü, hafta içi ve hafta sonu olmak üzere sokağa çıkma yasağı gerçekleştiriliyor. Sokağa çıkma yasağının hafta sonu uygulanmaya devam edip etmeyeceği ise merak edilen arasında yer alıyor. Peki bu hafta sonu 23-24 Ocak'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı saatleri neler?

2HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ...

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ...

Sokağa çıkma yasağı hafta içi ve hafta sonu olmak üzere uygulanıyor. Hafta içi saat 21.00 ile saat 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

323-24 OCAK HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI, SAATLERİ NELER

23-24 OCAK HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI, SAATLERİ NELER?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı cuma günleri saat 21.00'de başlıyor ve pazartesi günü 05.00'de sona eriyor. Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağının iptal olacağı ile ilgili henüz bir açıklama gerçekleştirilmedi. Kabine toplantısı sonrasında sokağa çıkma yasağı ile ilgili bir karar alınırsa detaylar haberde yer alacak.

420 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

20 yaş altı bireyler gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabiliyorlar. Belirtilenen saatlerde dışında 20 yaş altının sokağa çıkması yasak.

565 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

65 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ile 13:00 saatleri sokağa çıkabiliyorlar.

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