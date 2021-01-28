Bu salgınlarda milyonlarca insan hayatını kaybetti

Yetersiz beslenme, hijyen ve temiz içme suyu sıkıntısı bu salgının yayılmasında da büyük bir etken oldu. 1824 yılında bu salgın bitse de pek çok kez tekrarlamasıyla da biliniyor. 1852- 1860 yılları arasında yaşanan üçüncü kolera salgını bunların en tehlikeli olanlarından biriydi.