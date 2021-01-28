GONCA KOCABAŞ - MİLLİYET TATİL
• 28 Ocak 2021 - 02:00 • Son Güncelleme:
Bu salgınlarda milyonlarca insan hayatını kaybetti
Tarih boyunca ortaya çıkan ve milyonlarca insanı etkileyip ölümlerle sonuçlanan salgınlar, ülkeleri ve medeniyetleri yıllarca etkisi altına aldı. Orta Çağ Avrupa'sında yaşanılan Kara Veba, Dünya savaşı sırasında ortaya çıkan İspanyol gribi ya da kolera, sars, ebola. Bunların hepsi, küresel çapta bir değişime ve etkiye sahip olan salgınlar olarak tarihe geçti. İşte insanlık tarihi boyunca yaşanılan salgınlar.
GONCA KOCABAŞ - MİLLİYET TATİL
• 28 Ocak 2021 - 02:00 • Son Güncelleme:
1
Kara Veba
Kırım ve Orta Asya'da ortaya çıkıp 4 yıl boyunca süren Kara Veba 1347 - 1351 yılları arasında çok sayıda ölüme sebep oldu.
3
5
7
9
11
13
15
19
21
23
25